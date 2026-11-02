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Sismo en Salta: los huéspedes de un hotel salieron por el susto, pero no hubo una evacuación

Tras el temblor de magnitud 3,9 que se registró durante la madrugada del domingo, entre 15 y 20 pasajeros bajaron voluntariamente al punto de encuentro. No hubo heridos ni daños en el edificio.

HoTEL TERMAS DE ROSARIO DE LA FRONTERA. Por el sismo, algunas personas salieron del edificio.
HoTEL TERMAS DE ROSARIO DE LA FRONTERA. Por el sismo, algunas personas salieron del edificio. Archivo/LAGACETA
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Huéspedes del Hotel Termas en Rosario de la Frontera salieron por precaución al estacionamiento tras un sismo de 3,9 grados en Salta el domingo; no hubo heridos ni daños.
  • El temblor ocurrió a la 0.59 con epicentro cerca de Metán. Entre 15 y 20 personas se dirigieron al punto de encuentro durante 20 minutos antes de retomar la normalidad.
  • La gerencia aclaró el hecho para desmentir versiones de una evacuación general y ratificó la vigencia de los protocolos de seguridad sísmica en la zona.
Resumen generado con IA

La gerencia del histórico Hotel Termas de Rosario de la Frontera aclaró qué ocurrió con los huéspedes durante el sismo que se registró en la madrugada del domingo 1 de noviembre. Paul Teves, responsable del establecimiento, aseguró que no hubo una evacuación general, sino que un grupo de pasajeros decidió bajar por precaución tras sentir el movimiento.

El temblor ocurrió a las 00.59, tuvo una magnitud de 3,9 y una profundidad de 17 kilómetros, según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El epicentro se ubicó a 26 kilómetros al sur de Metán y el movimiento fue percibido en distintos puntos del sur de Salta.

Qué pasó en el Hotel Termas durante el sismo

Según explicó Teves, en el establecimiento había entre 120 y 130 huéspedes alojados cuando se produjo el movimiento sísmico. De ese total, entre 15 y 20 personas optaron por bajar de sus habitaciones ante el susto que les provocaron las vibraciones.

“Un grupo de pasajeros bajó porque se asustó. Se aplicó el protocolo como está establecido en estos casos y se los llevó al punto de encuentro que tenemos en el estacionamiento del hotel”, explicó el gerente.

La aclaración buscó precisar las versiones que circularon después del temblor y distinguir la salida voluntaria de algunos pasajeros de una evacuación general del establecimiento.

Cuánto tiempo estuvieron afuera los huéspedes

Los pasajeros permanecieron entre 15 y 20 minutos en el punto de encuentro del estacionamiento. Durante ese período, esperaron para comprobar si se registraban nuevas vibraciones o réplicas.

Como no se presentaron nuevos inconvenientes, regresaron a sus habitaciones y la actividad del hotel continuó con normalidad.

Desde la gerencia también descartaron consecuencias personales o materiales a raíz del episodio. No hubo personas heridas ni se detectaron daños estructurales en el edificio, según precisaron.

Cómo fue el temblor que sacudió el sur de Salta

El movimiento sísmico se registró durante la madrugada del domingo y fue percibido en Rosario de la Frontera y otras localidades de la región. De acuerdo con los datos informados, alcanzó una magnitud de 3,9 y tuvo una profundidad de 17 kilómetros.

En el Hotel Termas, la situación se limitó a la reacción preventiva de un grupo de huéspedes y a la aplicación del protocolo de seguridad. La gerencia insistió en que no se dispuso una evacuación general y que, una vez transcurridos unos minutos, los pasajeros regresaron a sus habitaciones sin que se registraran heridos ni daños en las instalaciones.

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