Disculpas, respaldo a Orfila y una metáfora futbolera: el balance de Mirkin tras un año sin Reducido

El respaldo a Orfila

El presidente también ratificó su confianza en Alejandro Orfila, que seguirá hasta fines de 2027. “Lo ratificamos en su cargo porque estamos conformes, a pesar de que el resultado no haya sido aparentemente el mejor. Creemos en sus condiciones, en las de su cuerpo técnico y en su estilo. Confiamos en que con él vamos a salir de esta situación y esperamos que así sea”, sostuvo.