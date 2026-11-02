“Es un ídolo y queremos que se vaya como tal”: Mirkin, sobre el futuro de Sand en San Martín

La salida de Darío Sand de San Martín todavía no es oficial, pero ya tiene una definición desde la dirigencia. Este lunes, durante los actos por el 117° aniversario en la plaza San Martín, Oscar Mirkin se refirió a la situación del arquero, que no forma parte de los planes de Alejandro Orfila para 2027. “Sand, con su historia en San Martín, es un ídolo, y queremos que se vaya como tal. No lo estamos corriendo”, aseguró el presidente.