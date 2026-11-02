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“Es un ídolo y queremos que se vaya como tal”: Mirkin, sobre el futuro de Sand en San Martín

El presidente aclaró que la decisión fue del cuerpo técnico y que buscan la mejor solución. El arquero tiene contrato hasta diciembre de 2027.

UN ÍDOLO QUE SE VA. Sand, abrazado con Arfaras tras vencer a Chacarita. Mirkin aseguró que quieren que el arquero “se vaya como tal”.
UN ÍDOLO QUE SE VA. Sand, abrazado con Arfaras tras vencer a Chacarita. Mirkin aseguró que quieren que el arquero “se vaya como tal”. Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.
Por Redacción Deportes Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Este lunes en Tucumán, el presidente Oscar Mirkin confirmó que el arquero Darío Sand dejará San Martín porque no está en los planes deportivos del DT Alejandro Orfila.
  • Sand, figura del club desde 2021 y con récord de valla invicta en 2024, renovó hasta 2027 pero quedó fuera del último partido tras la reestructuración del plantel.
  • La dirigencia negocia rescindir el vínculo vigente para acordar una salida respetuosa que permita al arquero continuar su carrera profesional en otra institución.
Resumen generado con IA

La salida de Darío Sand de San Martín todavía no es oficial, pero ya tiene una definición desde la dirigencia. Este lunes, durante los actos por el 117° aniversario en la plaza San Martín, Oscar Mirkin se refirió a la situación del arquero, que no forma parte de los planes de Alejandro Orfila para 2027. “Sand, con su historia en San Martín, es un ídolo, y queremos que se vaya como tal. No lo estamos corriendo”, aseguró el presidente.

En la conferencia del viernes, el DT había anticipado que buscará “otro perfil de arquero”. Mirkin respaldó esa potestad. “Soy muy respetuoso de los distintos estamentos que funcionan dentro del club. La evaluación de las cuestiones deportivas o técnicas la hace el director técnico”, explicó.

Un ciclo que se cierra

El presidente contó que el domingo, tras el empate con Colegiales, pasó por el vestuario. “Entré a saludar a todos los jugadores y les agradecí por la responsabilidad puesta y por el esfuerzo hecho, porque esto es un esfuerzo de todos. Son todas muy buenas personas y muy buenos profesionales”, señaló.

Luego, enmarcó la decisión. “Los jugadores, como los dirigentes, como todas las personas en la vida, cumplimos un ciclo. La institución continúa, pero los dirigentes estamos de paso, y los jugadores de un plantel también”, reflexionó. Según detalló, el cuerpo técnico armó un listado de futbolistas que en principio no seguirían, y Sand es uno de ellos.

Con contrato hasta 2027

El caso del arquero es particular: renovó en 2024 hasta diciembre de 2027, por lo que su desvinculación deberá acordarse. De las 10 bajas confirmadas, es la única que falta oficializar. “Queremos ver la mejor forma de que, en función de la decisión del técnico, él pueda continuar su futuro futbolístico, seguramente en otra institución”, indicó Mirkin.

El correntino, de 38 años, llegó a La Ciudadela en diciembre de 2021. En 2024 estuvo 1.114 minutos sin recibir goles, superó el récord de la Primera Nacional y fue pieza clave del equipo que jugó la final por el primer ascenso. En 2026 alternó con Nahuel Manganelli y volvió a lucir la cinta de capitán.

El cierre, sin embargo, no tuvo despedida en la cancha. Ante Colegiales, Sand no fue convocado y el arco quedó en manos de Juan Jaime, que tuvo su debut oficial.

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