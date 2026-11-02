Murió Antonio Navarro Wolff: quién fue el exguerrillero que ayudó a redactar la Constitución de Colombia

Resumen para apurados
- El líder político colombiano Antonio Navarro Wolff murió este domingo a los 78 años en Bogotá, según confirmó su familia, desatando el pesar de todo el arco institucional.
- Excomandante del M-19 y sobreviviente de un grave atentado en 1985, lideró la transición a la paz y fue copresidente de la Asamblea que redactó la Constitución de 1991.
- Su trayectoria deja un legado de reconciliación y apertura democrática clave para Colombia, reconocido transversalmente por figuras de diversas ideologías políticas.
El dirigente político colombiano Antonio Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre de 2026 a los 78 años en Bogotá, según confirmó su familia en un comunicado oficial divulgado en redes sociales. Nacido en Pasto en 1948 e ingeniero sanitario de profesión, el excomandante guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19) y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 dejó una huella imborrable en la historia democrática del país. Su deceso, ocurrido a las 2:42 de la tarde, provocó un sentido pésame transversal de figuras de todo el arco político, desde la extrema derecha hasta la izquierda.
Los allegados del exministro de Salud, exgobernador de Nariño y exsenador precisaron que las honras fúnebres iniciales transcurrirán en la intimidad familiar. Además, indicaron que este lunes comunicarán la fecha y las condiciones para que la ciudadanía pueda acompañar su último recorrido público.
Navarro Wolff se mantuvo activo en la vida política hasta sus últimos meses, habiendo registrado su última aparición pública conocida el 16 de junio de 2026 durante un acto de campaña del senador Iván Cepeda.
Las esquirlas del atentado, la pierna perdida y la lección del perdón de Navarro Wolff
La vida de Navarro Wolff estuvo atravesada por la tragedia y la resiliencia física desde mayo de 1985, cuando sobrevivió a un atentado con granada mientras desayunaba en una cafetería de Cali. En aquel momento se desempeñaba como vocero del M-19 en el marco de las conversaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur. El estallido introdujo más de 100 esquirlas en su cuerpo, le destrozó la pierna izquierda y afectó un nervio hipogloso en el cuello, lo que alteró de forma permanente su habla y lo llevó a decir con ironía que quedó "hablando a media lengua".
Tras permanecer internado en Cali, fue trasladado al Hospital Mocel en Ciudad de México, donde el traumatólogo Vicente Rojo le practicó la amputación de la pierna. Operado despierto bajo anestesia raquídea, Navarro Wolff adoptó desde 1990 una prótesis alemana a la que se acostumbró con sentido del humor y notable autonomía, llegando a subir volcanes, bailar salsa y bromear con niños.
Años más tarde, durante un acto político, reconoció entre el público al hombre que le había arrojado la granada y lo perdonó públicamente en un gesto que selló su vocación pacífica.
De la insurgencia a la arquitectura de la Constitución de 1991
Tras el asesinato del líder insurgente Carlos Pizarro en 1990, Navarro Wolff asumió la comandancia del M-19 y encabezó la transición final del grupo armado hacia la política legal tras la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco.
Bajo la bandera de la Alianza Democrática M-19, fue candidato presidencial y al año siguiente se convirtió en uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe.
Desde esa magistratura, impulsó la redacción de la Carta Magna que reemplazó a la Constitución de 1886 y estableció el Estado social de derecho en Colombia. Su labor institucional continuó durante más de dos décadas como ministro de Salud, alcalde de Pasto entre 1995 y 1997, representante a la Cámara, senador en dos períodos, gobernador de Nariño entre 2008 y 2011 y secretario de Gobierno de Bogotá en 2012.
El respeto transversal de adversarios y aliados en la despedida de Antonio Navarro Wolff
La noticia de su deceso motivó pronunciamientos unánimes que destacaron su capacidad de diálogo y concertación. El expresidente Álvaro Uribe Vélez rememoró la relación respetuosa que mantuvieron cuando Navarro ejercía la gobernación de Nariño y Uribe la Presidencia de la República, valorando que la distancia ideológica nunca impidió el trabajo institucional. En la misma línea, el expresidente Iván Duque recordó los acuerdos alcanzados en el Senado y la amistad construida sobre la sinceridad y el respeto por el otro.
Por su parte, el expresidente Ernesto Samper y dirigentes de la izquierda como Gustavo Bolívar y María del Mar Pizarro resaltaron que la Constitución de 1991 lleva su huella indeleble. Destacaron que el dirigente enseñó a la sociedad colombiana que la reconciliación requiere valentía y que la palabra es la herramienta legítima para tramitar las diferencias en democracia.