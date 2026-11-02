Murió Antonio Navarro Wolff: quién fue el exguerrillero que ayudó a redactar la Constitución de Colombia

Las esquirlas del atentado, la pierna perdida y la lección del perdón de Navarro Wolff

La vida de Navarro Wolff estuvo atravesada por la tragedia y la resiliencia física desde mayo de 1985, cuando sobrevivió a un atentado con granada mientras desayunaba en una cafetería de Cali. En aquel momento se desempeñaba como vocero del M-19 en el marco de las conversaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur. El estallido introdujo más de 100 esquirlas en su cuerpo, le destrozó la pierna izquierda y afectó un nervio hipogloso en el cuello, lo que alteró de forma permanente su habla y lo llevó a decir con ironía que quedó "hablando a media lengua".