Alerta sanitaria en Ezeiza: al menos 15 turistas se descompensaron tras viajar desde Ushuaia

Por su parte, voceros de Aerolíneas Argentinas aclararon oficialmente que el problema no se originó en la comida servida a bordo, ya que los afectados integraban un contingente que consumió un mismo servicio gastronómico en Ushuaia antes de embarcar. Incluso se constató que algunos integrantes del grupo no pudieron abordar los vuelos en la aeroestación patagónica por presentar síntomas en forma previa al despegue. Las investigaciones principales sospechan de viandas con pollo y atún consumidas durante la excursión o bien de hamburguesas en mal estado ingeridas en tierra.