Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública
Jorge Taiana lleva más de dos décadas en pareja con Claudia Villafañe, pero eligió mantenerse lejos de los flashes. Productor teatral, enemigo de la exposición y protagonista involuntario de los celos de Diego Maradona, construyó una relación marcada por la discreción.
Resumen para apurados
- Jorge Taiana mantiene desde 2003 una discreta relación con Claudia Villafañe en Argentina, priorizando el perfil bajo y la independencia para proteger su privacidad familiar.
- La pareja se conoció tras el divorcio de Villafañe de Diego Maradona. Pese a provocaciones mediáticas del exfutbolista, el productor teatral evitó confrontaciones y polémicas.
- A sus 58 años, Taiana descarta el matrimonio y la convivencia, ratificando un modelo vincular autónomo que busca sostener la relación lejos del espectáculo a futuro.
Claudia Villafañe mantiene desde hace años una relación sentimental con Jorge Taiana, un productor teatral que eligió mantenerse alejado de los medios y preservar su vida privada. Aunque el romance comenzó hace más de dos décadas, recién con el paso del tiempo la exesposa de Diego Maradona se animó a hablar públicamente de su vínculo.
La historia de amor comenzó después de la separación de Villafañe y Maradona. En marzo de 2003, la empresaria inició los trámites de divorcio del exfutbolista, con quien se había casado en 1989 y tuvo a sus dos hijas, Dalma y Gianinna. Poco después, trascendió que había comenzado una nueva relación sentimental.
Taiana y Villafañe se conocieron a través de amigos en común. Desde entonces, construyeron una pareja caracterizada por la discreción y la decisión de no convertir su intimidad en un asunto público. El productor teatral siempre procuró separar su actividad profesional de su relación con una de las mujeres más conocidas del entorno de Maradona.
"Nunca hablé, nunca me aproveché… Para mí lo profesional no va de la mano con lo personal", explicó Taiana al referirse a su postura frente a la exposición mediática.
Jorge Taiana explicó por qué no quiere casarse ni convivir
A sus 58 años, el productor tiene una postura definida sobre las relaciones de pareja y los proyectos familiares. En distintas declaraciones dejó en claro que no tiene intenciones de modificar su estilo de vida para ajustarse a las expectativas tradicionales.
"No veo en el horizonte ni casamiento ni convivencia. Las relaciones se sostienen en el tiempo cuando cada uno tiene su espacio", sostuvo al hablar de su vínculo con Villafañe.
También explicó que hace muchos años tomó la decisión de no tener hijos ni casarse. "Yo tengo claro desde hace mucho tiempo que no quiero tener hijos ni casarme. Aprendí a vivir solo desde los 18 años y lo disfruto mucho", afirmó.
Esa independencia es uno de los aspectos que caracterizan su relación con la empresaria, quien también mantiene una vida profesional y familiar propia.
El apodo que le puso Diego Maradona y su decisión de no responder
La relación entre Jorge Taiana y Claudia Villafañe también estuvo atravesada por los episodios de celos de Diego Maradona. Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando el exfutbolista reaccionó al ver una revista en cuya portada aparecía el productor junto a Benjamín Agüero, nieto del Diez.
Aquella imagen provocó el enojo de Maradona, quien comenzó a referirse a Taiana con el apodo de "Tontín". La expresión se hizo conocida públicamente y quedó asociada a las tensiones que existían entre el exfutbolista y la nueva pareja de su exesposa.
Sin embargo, Taiana eligió no responder a las provocaciones ni entrar en una confrontación pública con el ídolo argentino. Su explicación estuvo vinculada, principalmente, con evitar que los conflictos personales terminaran afectando a otras personas.
"Nunca habló ni digo nada porque detrás de la otra persona hay una familia y prefiero callar", expresó. Y agregó que una respuesta agresiva podía terminar perjudicando a familiares que no tenían responsabilidad en las diferencias.
Con el paso de los años, Jorge Taiana sostuvo la misma postura: mantenerse lejos de las polémicas, cuidar su intimidad y continuar su relación con Claudia Villafañe sin convertirla en un espectáculo mediático.