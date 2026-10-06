"Me la pasé llorando": Claudia Villafañe revivió la angustia que sufrió al organizar el casamiento de Dalma

La insistencia de Dalma aumentaba la presión. “Me dijo: ‘Esta es la única cosa que te pedí’”, recordó Claudia Villafañe. Sin embargo, la historia tuvo un buen desenlace aunque para la novia la apariencia era del fracaso. Su madre no le contó hasta el momento de la celebración que las gafas estaban resueltas y prefirió optar por el enojo más prolongado de su hija para lograr una mayor satisfacción posterior. “Al final le hice creer que no los habíamos conseguido y dejamos uno en el cubierto de cada invitado. Cuando ellos iban a salir del escenario, todos tenían los lentes puestos. Se quiso morir, pero me la hizo padecer”, cerró Villafañe.