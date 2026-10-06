"Me la pasé llorando": Claudia Villafañe revivió la angustia que sufrió al organizar el casamiento de Dalma

Resumen para apurados
- Claudia Villafañe confesó en televisión la angustia que vivió en 2018 al organizar la boda de su hija Dalma Maradona debido a las altas exigencias del evento.
- Durante el ciclo de Eltrece, relató la tensión por pedidos específicos como unos lentes luminosos y recordó la fiesta en Pilar, marcada por la ausencia de Diego Maradona.
- La revelación expone el desafío de combinar el trabajo profesional con los lazos familiares en eventos de alta exposición pública en el ámbito del espectáculo.
Entre la ilusión de una ocasión soñada y la necesidad de cumplir expectativas, organizar una boda puede ser un caos, y cuando los límites entre los lazos familiares y una relación comercial se diluyen, el hecho puede resultar en una situación agobiante. Así lo contó Claudia Villafañe, quien además de ser madre de la novia fue la organizadora del casamiento de su hija Dalma Maradona, quien habría exigido un evento inolvidable a su madre, algo que logró cumplir tras un arduo trabajo.
“¡Qué quilombo casarse! Son muchas cosas para tener en cuenta. Que la comida, que la ambientación, que el entretenimiento… ¡Es un lío!”, expresó el cocinero Coco Carreño en La cocina rebelde (Eltrece). Esta frase fue el disparador para un descargo colectivo en el último programa de Jimena Monteverde donde Claudia Villafañe confesó cómo fue la experiencia de ser organizadora y madre de la protagonista. En su relato, la expareja de Diego Maradona comentó las pretensiones de su hija, mientras que abordó lo difícil que fue lidiar con sus reclamos y algunas actitudes.
Villafañe habló de cómo fue lidiar con su hija
“Mi peor clienta fue mi hija, Dalma. Fue tremenda”, admitió sin vueltas Claudia Villafañe sobre la vivencia previa al festejo que ocurrió a fines de marzo de 2018. La cocinera comentó que los lazos eran demasiado estrechos, ya que su ayudante era la compañera más cercana de la novia y quien tenía amplios conocimientos de la agasajada. “Flor, mi mano derecha, izquierda y todo, es la mejor amiga de Dalma. ¡Imagínense cómo estaba!”, expresó.
Villafañe comentó que la organización se convirtió en una situación angustiante: “Yo lloraba. Me la pasaba llorando. Flor me decía ‘no le lleves el apunte, dejámela a mí, vos decile a todo que sí’”, recordó Villafañe, ahora entre risas.
El insólito pedido que desató el conflicto
El conflicto comenzó por el pedido de la novia que parecía no poder resolverse. Se trataba de unos anteojos de colores que cambiaban de luz. “En su momento eran el boom y yo no los conseguía en ningún lado. Me recorrí todo y nadie los tenía”, explicó.
La insistencia de Dalma aumentaba la presión. “Me dijo: ‘Esta es la única cosa que te pedí’”, recordó Claudia Villafañe. Sin embargo, la historia tuvo un buen desenlace aunque para la novia la apariencia era del fracaso. Su madre no le contó hasta el momento de la celebración que las gafas estaban resueltas y prefirió optar por el enojo más prolongado de su hija para lograr una mayor satisfacción posterior. “Al final le hice creer que no los habíamos conseguido y dejamos uno en el cubierto de cada invitado. Cuando ellos iban a salir del escenario, todos tenían los lentes puestos. Se quiso morir, pero me la hizo padecer”, cerró Villafañe.
Los detalles de una fiesta inolvidable
Más allá de las tensiones lógicas de la trastienda organizativa a cargo de Claudia y su empresa de eventos Plan V, el casamiento entre Dalma Maradona y el economista Andrés Caldarelli terminó siendo un evento monumental celebrado en el salón La Herencia, en Pilar. Con una lista de 350 invitados y bajo una estricta política de privacidad que prohibió el uso de teléfonos celulares a los asistentes, la noche combinó momentos de profunda emoción con un ambiente de pura fiesta.
La ceremonia, de carácter laico y oficiada por el psicólogo social Lito Dorfman, estuvo marcada por la comentada ausencia de Diego Maradona. Ante la imposibilidad del "Diez" de viajar desde los Emiratos Árabes Unidos, fueron la propia Claudia, su hermana Gianinna y su sobrino Benjamín quienes acompañaron a la novia hacia el altar, mientras el cantante Luciano Pereyra interpretaba el Ave María.
La celebración se extendió hasta altas horas de la noche al ritmo de los shows en vivo de Los Totora y Damas Gratis, coronando así la historia de amor de una pareja que se conocía desde la época escolar y que logró transformar meses de presión en una fiesta memorable.