Quién era Ayelén Amarilla, la argentina que murió en un choque en Nueva Zelanda y dejó una hija de dos años

La muerte de Ayelén Amarilla, una argentina de 37 años oriunda de Mar del Plata que residía en Nueva Zelanda, generó una profunda conmoción tanto en la comunidad de expatriados como en su ciudad natal. La joven falleció el último viernes tras sufrir un grave accidente de tránsito cuando retornaba de su jornada laboral. El hecho sacudió a sus allegados no solo por lo imprevisto del siniestro en las rutas neozelandesas, sino también por el impacto familiar que deja la partida de una madre dedicada a su hija de apenas dos años.