Otamendi y Ponzio cargaron contra el arbitraje luego de la derrota en el superclásico

El capitán consideró que River fue perjudicado por decisiones que, a su entender, no tuvieron la misma interpretación para ambos equipos. “Fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados. Te da bronca porque al fútbol argentino no le están dando el prestigio. Con la cantidad de jugadores de jerarquía en diferentes clubes, se está arruinando el fútbol argentino”, disparó.