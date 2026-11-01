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Otamendi y Ponzio cargaron contra el arbitraje luego de la derrota en el superclásico

El capitán y el DT cuestionaron con dureza la actuación de Nicolás Ramírez y las intervenciones del VAR. El defensor habló de falta de imparcialidad y el entrenador reclamó que se mida con distinta vara.

PICANTE. “Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”, lanzó Otamendi.
PICANTE. “Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”, lanzó Otamendi.
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Otamendi y Leonardo Ponzio criticaron con dureza al árbitro Nicolás Ramírez tras caer River 1-0 ante Boca en el Superclásico, al considerar que hubo fallos perjudiciales.
  • La bronca millonaria surgió por la disparidad en las tarjetas a Montiel y Paredes, dos penales no revisados y lo que definieron como un uso desigual del VAR durante el cotejo.
  • Las declaraciones reavivan la tensión de River con el arbitraje local y la postura de "guardia alta", abriendo un debate sobre la credibilidad y los criterios disciplinarios en AFA.
Resumen generado con IA

La bronca de River Plate después de la derrota en el Superclásico estuvo lejos de apagarse con el pitazo final. El 1-0 sufrido ante Boca desató fuertes cuestionamientos contra Nicolás Ramírez. Nicolás Otamendi y Leonardo Ponzio fueron los encargados de expresar el malestar, apuntaron contra los criterios utilizados por el juez y cuestionaron las intervenciones del VAR.

El capitán consideró que River fue perjudicado por decisiones que, a su entender, no tuvieron la misma interpretación para ambos equipos. “Fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados. Te da bronca porque al fútbol argentino no le están dando el prestigio. Con la cantidad de jugadores de jerarquía en diferentes clubes, se está arruinando el fútbol argentino”, disparó.

Otamendi hizo especial hincapié en las acciones disciplinarias que generaron controversia. Cuestionó que Leandro Paredes no haya recibido la segunda tarjeta amarilla, mientras que Gonzalo Montiel terminó expulsado por una infracción sobre Lautaro Blanco. “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de ‘Cachete’ fue roja directa”, sostuvo.

También reclamó por dos acciones dentro del área. Una de ellas fue el contacto que protagonizó con un defensor de Boca y que River consideró penal. “No fue ni siquiera analizado y sobre el final no sé si estaba en offside, pero fue un claro penal porque la pelota le iba a Meza”, manifestó.

“Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”, lanzó.

Por su parte, Ponzio también apuntó contra el arbitraje y, particularmente, contra la intervención del VAR. El DT consideró que la expulsión temprana de Lucas Martínez Quarta condicionó el desarrollo del encuentro y cuestionó la falta de uniformidad en las decisiones. “Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere. Es a decisión del árbitro”, expresó.

El técnico pidió que exista mayor coordinación entre el juez principal y quienes están a cargo de la tecnología. “Sería bueno que se entiendan entre ellos y, si van a participar, que sea en conjunto. Que no sea una falta similar a la de ‘Cachete’ como una falta similar a la de Blanco, que se tome la misma interpretación”, reclamó.

 Ponzio también dejó una frase que sintetizó el sentimiento del vestuario: “Te hacen sentir que tenés que tener la guardia alta”.

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