Boca ganó un superclásico caliente, quedó a un paso del título y complicó a River

Boca Juniors se quedó con mucho más que un Superclásico. En una Bombonera caliente, atravesada por las polémicas y las decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del encuentro, el equipo de la Ribera derrotó 1-0 a River Plate, recuperó la punta de la tabla anual y quedó a un paso de consagrarse campeón. Del otro lado, el “Millonario” se marchó con las manos vacías, dos jugadores expulsados y un panorama cada vez más complicado en su lucha por clasificarse a la próxima Copa Libertadores.