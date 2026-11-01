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Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora en noviembre

El personal de casas particulares recibe una actualización salarial del 1,6% en noviembre y tendrá otra suba del mismo porcentaje en diciembre. El acuerdo también contempla la incorporación definitiva de una suma extraordinaria al salario básico.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en noviembre de 2026.
Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en noviembre de 2026. MundoGremial.com
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las empleadas domésticas en Argentina perciben un aumento salarial del 1,6% en noviembre, según el acuerdo paritario fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.
  • La suba forma parte de un esquema escalonado iniciado en agosto e incluye la incorporación definitiva al básico de una suma no remunerativa de hasta $20.000 otorgada previamente.
  • En diciembre regirá otro incremento del 1,6% para cerrar el cronograma anual, tras lo cual se aguardan nuevas negociaciones paritarias para mitigar el alza del costo de vida.
Resumen generado con IA

Las trabajadoras de casas particulares comienzan noviembre con una nueva actualización de sus remuneraciones, en el marco del acuerdo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El incremento del 1,6% alcanza a todas las categorías del sector y forma parte del esquema de aumentos mensuales que finalizará en diciembre de 2026.

La actualización salarial fue oficializada mediante la Resolución 6/2026, que estableció incrementos escalonados del 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% tanto para noviembre como para diciembre. De esta manera, el último tramo del año contempla ajustes sucesivos sobre los salarios mínimos vigentes, en un contexto en el que el poder adquisitivo continúa siendo uno de los principales desafíos para las trabajadoras del sector.

Además del aumento porcentual, en noviembre se completa la incorporación al salario básico de la suma extraordinaria no remunerativa otorgada en agosto, cuyo monto máximo fue de $20.000 para quienes cumplen jornadas de 16 horas semanales o más. El acuerdo dispuso que ese importe se integrara progresivamente a las remuneraciones, con un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre

Con la actualización vigente, los salarios mínimos por hora varían según la categoría laboral y la modalidad de contratación. Para el personal que realiza tareas generales de limpieza, los valores informados rondan los $4.170 y $4.447 por hora, mientras que las categorías de mayor responsabilidad tienen remuneraciones superiores.

Las escalas horarias de noviembre contemplan los siguientes valores:

Supervisión: $5.339,08 con retiro y $4.923,44 sin retiro.

Tareas específicas: $5.093,82 con retiro y $4.695,59 sin retiro.

Caseros: $4.447,11 por hora.

Asistencia y cuidado de personas: $4.918,66 con retiro y $4.447,11 sin retiro.

Tareas generales: $4.447,11 con retiro y $4.170,52 sin retiro.

Los importes constituyen pisos salariales obligatorios para las relaciones laborales comprendidas en el régimen de casas particulares, aunque las partes pueden acordar remuneraciones superiores. A estos valores deben sumarse los adicionales correspondientes por antigüedad, horas extraordinarias y zona desfavorable, cuando resulten aplicables.

En cuanto a los adicionales, la normativa establece un 1% por cada año de antigüedad con el mismo empleador, mientras que las horas extras se abonan con un recargo del 50% durante los días habituales y del 100% los sábados después de las 13, domingos y feriados. También corresponde un adicional del 31% por zona desfavorable en determinadas provincias y regiones del país.

Finalmente, en diciembre se aplicará el último incremento del 1,6% previsto en el acuerdo salarial, con lo que concluirá el cronograma de actualizaciones establecido para el segundo semestre. A partir de entonces, el sector quedará a la espera de nuevas definiciones paritarias que permitan evaluar la evolución de los ingresos frente al aumento del costo de vida.

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