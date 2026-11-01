Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora en noviembre

La actualización salarial fue oficializada mediante la Resolución 6/2026, que estableció incrementos escalonados del 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% tanto para noviembre como para diciembre. De esta manera, el último tramo del año contempla ajustes sucesivos sobre los salarios mínimos vigentes, en un contexto en el que el poder adquisitivo continúa siendo uno de los principales desafíos para las trabajadoras del sector.