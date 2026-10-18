Euge Quevedo y Gladys La Bomba Tucumana sorprendieron con una nueva versión de “La pollera amarilla”

Eugenia "la Muela" Quevedo y Gladys "la Bomba Tucumana" se convirtieron en las protagonistas de un cruce histórico para la música popular argentina. La cantante cordobesa de La Banda de Carlitos y la referente tucumana de la cumbia unieron sus talentos para lanzar un deslumbrante videoclip grabado en vivo en el Movistar Arena de Villa Crespo, con una explosiva versión a puro ritmo de cuarteto del clásico "La pollera amarilla".