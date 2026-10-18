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Euge Quevedo y Gladys La Bomba Tucumana sorprendieron con una nueva versión de “La pollera amarilla”

Las referentes de la música popular lanzaron un enganchado que combina el clásico "La pollera amarilla" y el éxito "Dr. psiquiatra" a puro cuarteto.

Eugenia Quevedo Y Gladys La Bomba Tucumana sorprendieron a su público con una colaboración
Eugenia Quevedo Y Gladys "La Bomba Tucumana" sorprendieron a su público con una colaboración
Por Lourdes Agustina Correa Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Euge Quevedo y Gladys La Bomba Tucumana lanzaron un videoclip grabado en el Movistar Arena con una versión en cuarteto del clásico "La pollera amarilla".
  • El registro se realizó durante un recital colmado de La Banda de Carlitos en Buenos Aires, e integró además un enganchado cuartetero del tema "Dr. psiquiatra".
  • Esta fusión intergeneracional ratifica la vigencia de los clásicos tropicales y afianza la proyección nacional de La Banda de Carlitos en la escena bailable.
Resumen generado con IA

Eugenia "la Muela" Quevedo y Gladys "la Bomba Tucumana" se convirtieron en las protagonistas de un cruce histórico para la música popular argentina. La cantante cordobesa de La Banda de Carlitos y la referente tucumana de la cumbia unieron sus talentos para lanzar un deslumbrante videoclip grabado en vivo en el Movistar Arena de Villa Crespo, con una explosiva versión a puro ritmo de cuarteto del clásico "La pollera amarilla".

El esperado lanzamiento audiovisual reúne la energía de dos generaciones sobre el escenario porteño, donde miles de fanáticos disfrutaron en directo de esta fusión. La colaboración se presentó en formato de enganchado e incluyó también la reversión de "Dr. psiquiatra", transformando el famoso éxito pop mexicano en una pieza pegadiza de baile cordobés.

Un clásico de la cumbia adaptado al ritmo cordobés

En esta propuesta musical, Gladys "la Bomba Tucumana" volvió a interpretar el tema emblema que la consagró en la movida tropical hace más de 30 años. Junto al liderazgo vocal de "La Muela", la canción recobró una vitalidad renovada gracias a los arreglos cuarteteros característicos de La Banda de Carlitos.

El enganchado demostró la versatilidad de ambas intérpretes para conectar con públicos diversos. La interpretación fue capturada durante la cuarta presentación a estadio lleno del grupo cordobés junto a Kesito Pavón.

El fenómeno de La Banda de Carlitos y los escenarios nacionales

El impacto de este lanzamiento junto a Gladys "la Bomba Tucumana"  se suma a la racha de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos que compartió recientemente el galardón a Mejor Banda de Cuarteto en los Premios Martín Fierro de la Música y continúa editando registros en directo tras su paso por Villa Crespo.

Entre las producciones previas de esta saga en el estrado porteño destaca la reversión en versión cuarteto del tema "Me olvidé de respirar", interpretada por la cantante cordobesa junto a Rodrigo Tapari. Con cada nueva entrega, la agrupación reafirma su presencia y liderazgo dentro de la escena bailable.

De la cumbia al rock: recitales en vivo en Tucumán

 La fusión entre la cumbia tropical y el ritmo de cuarteto cosechó inmediatas repercusiones positivas entre los seguidores de la música popular. La unión entre un clásico indiscutido y el carisma de sus intérpretes ratifica que estas creaciones mantienen su capacidad de renovarse y conquistar a nuevas generaciones.

Temas Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez
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