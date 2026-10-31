Con Vicky Sauze como invitada, Tafí del Valle será sede de una clínica de alto rendimiento

Ulises Luis explicó que este enfoque permite desarrollar una preparación más completa, siempre que los ejercicios y las cargas se adapten a las características y los objetivos de cada deportista. El organizador también destacó la importancia de incorporar el trabajo de fuerza en disciplinas como el fútbol, donde todavía persisten algunos prejuicios sobre el entrenamiento con sobrecarga. Una planificación adecuada puede contribuir al fortalecimiento muscular, complementar la preparación física y ayudar a prevenir lesiones.