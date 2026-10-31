Con Vicky Sauze como invitada, Tafí del Valle será sede de una clínica de alto rendimiento

Resumen para apurados
- Con la leona Vicky Sauze como invitada, Tafí del Valle recibirá el 14 y 15 de noviembre la clínica Tafí 360 para optimizar el rendimiento de atletas y profesionales.
- El encuentro en la Hostería Dique La Angostura incluirá disertaciones de especialistas en nutrición, psicología y medicina, sumando prácticas de entrenamiento híbrido.
- La capacitación busca derribar prejuicios sobre el entrenamiento de fuerza y establecer un precedente formativo integral e interdisciplinario para el deporte regional.
Tafí del Valle recibirá el 14 y 15 de noviembre a deportistas, entrenadores y profesionales de la salud en Tafí 360, una clínica de alto rendimiento que buscará integrar conocimientos científicos y experiencias prácticas para mejorar la preparación deportiva.
Uno de los principales atractivos será la participación de Victoria “Vicky” Sauze, la tucumana referente de Las Leonas y con trayectoria en la Selección argentina, los Juegos Olímpicos y competencias internacionales.
Las actividades se desarrollarán en la Hostería del Dique La Angostura y estarán destinadas a quienes trabajan en el ámbito del deporte y la actividad física. Durante las dos jornadas se abordarán distintos aspectos que inciden en el rendimiento, desde el entrenamiento y la alimentación hasta la prevención de lesiones y el cuidado de la salud mental.
La presencia de Sauze permitirá, además, conocer de primera mano la experiencia de una deportista que compitió en el máximo nivel internacional. La jugadora de hockey compartirá vivencias de su carrera y tendrá un espacio de intercambio directo con los participantes.
Ciencia y preparación deportiva
Ulises Emmanuel Luis, organizador de la propuesta, explicó que la iniciativa apunta a reunir distintas especialidades para ofrecer una mirada integral sobre el rendimiento físico. Entre los disertantes estarán Eleonora Lescano, especializada en medicina celular deportiva; Pablo Salazar; el nutricionista Juan Lobo y el psicólogo deportivo Diego Vargas.
La primera jornada estará dedicada a las exposiciones y al intercambio de conocimientos. Los especialistas brindarán herramientas vinculadas con la preparación física, la nutrición, la prevención de lesiones y el acompañamiento psicológico de los deportistas.
Una jornada práctica de entrenamiento híbrido
El segundo día tendrá un enfoque práctico y estará centrado en el entrenamiento híbrido, una modalidad que combina distintas capacidades físicas, como la fuerza y el trabajo aeróbico y anaeróbico.
Ulises Luis explicó que este enfoque permite desarrollar una preparación más completa, siempre que los ejercicios y las cargas se adapten a las características y los objetivos de cada deportista. El organizador también destacó la importancia de incorporar el trabajo de fuerza en disciplinas como el fútbol, donde todavía persisten algunos prejuicios sobre el entrenamiento con sobrecarga. Una planificación adecuada puede contribuir al fortalecimiento muscular, complementar la preparación física y ayudar a prevenir lesiones.
Cómo participar de Tafí 360
La clínica está dirigida a deportistas, entrenadores, profesores de educación física, médicos, kinesiólogos y otros profesionales vinculados con la actividad física y la salud.
Además de las capacitaciones, habrá espacios de intercambio y coworking con marcas y proveedores de suplementos, alimentación y equipamiento deportivo.
La organización ofrece también opciones de inscripción con hospedaje y comidas incluidos, para facilitar la participación durante las dos jornadas en Tafí del Valle.
Para inscribirse pueden comunicarse al 381 645-5963, número de contacto proporcionado por el organizador Ulises Luis.