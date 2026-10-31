Halloween, ¿con amenaza de tormentas? Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la noche

Resumen para apurados
- Tucumán despide octubre este sábado con 31 °C y amenaza de tormentas eléctricas hacia la noche, lo que podría afectar los festejos al aire libre por Halloween.
- Tras una jornada calurosa y soleada, la nubosidad aumentará al atardecer con un 50% de probabilidad de precipitaciones entre las 19 y 21, antes de mejorar hacia la medianoche.
- Noviembre comenzará el domingo con 31 °C y más tormentas vespertinas, mientras que el lunes descenderá la temperatura a 25 °C en medio de lluvias generalizadas.
Octubre se despide con calor, humedad y la posibilidad de nuevas tormentas en Tucumán. En una jornada atravesada por los festejos de Halloween, el tiempo podría convertirse en un factor a tener en cuenta para quienes tienen previsto salir, participar de encuentros o realizar actividades al aire libre durante la noche.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, este sábado la temperatura máxima llegó a los 31 °C. Durante buena parte del día predominaron las condiciones soleadas y parcialmente nubladas, aunque hacia la tarde comenzaría a aumentar la nubosidad.
La atención estará puesta especialmente en las últimas horas de la jornada. Entre las 19 y las 21 se incrementaría la posibilidad de tormentas eléctricas en distintos sectores del área, con probabilidades de precipitaciones que rondarán el 50%. Luego, las condiciones tenderían a mejorar durante la noche.
Cómo comenzará noviembre en Tucumán
El domingo 1 de noviembre llegará con temperaturas nuevamente elevadas. La máxima podría alcanzar los 31 °C, en una jornada que comenzará con cielo mayormente despejado y condiciones más estables durante la mañana.
Sin embargo, la situación podría cambiar hacia la tarde, cuando volvería a aumentar la posibilidad de tormentas aisladas. El pronóstico también anticipa precipitaciones durante las primeras horas de la noche, aunque las condiciones tenderían a mejorar posteriormente.
Para el lunes 2, en tanto, se espera un escenario más inestable, con lluvias y chaparrones durante buena parte del día y una temperatura máxima que rondaría los 25 °C.