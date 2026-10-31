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Halloween, ¿con amenaza de tormentas? Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la noche

El último día de octubre llegó con temperaturas cercanas a los 31 °C, aunque la inestabilidad podría aparecer durante los festejos. El pronóstico para el primer día de noviembre.

HALLOWEEN EN LAS VIDRIERAS. Los comercios tucumanos incorporan la estética de la celebración.
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Por Redacción Sociedad Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán despide octubre este sábado con 31 °C y amenaza de tormentas eléctricas hacia la noche, lo que podría afectar los festejos al aire libre por Halloween.
  • Tras una jornada calurosa y soleada, la nubosidad aumentará al atardecer con un 50% de probabilidad de precipitaciones entre las 19 y 21, antes de mejorar hacia la medianoche.
  • Noviembre comenzará el domingo con 31 °C y más tormentas vespertinas, mientras que el lunes descenderá la temperatura a 25 °C en medio de lluvias generalizadas.
Resumen generado con IA

Octubre se despide con calor, humedad y la posibilidad de nuevas tormentas en Tucumán. En una jornada atravesada por los festejos de Halloween, el tiempo podría convertirse en un factor a tener en cuenta para quienes tienen previsto salir, participar de encuentros o realizar actividades al aire libre durante la noche.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, este sábado la  temperatura máxima llegó a los 31 °C. Durante buena parte del día predominaron las condiciones soleadas y parcialmente nubladas, aunque hacia la tarde comenzaría a aumentar la nubosidad.

La atención estará puesta especialmente en las últimas horas de la jornada. Entre las 19 y las 21 se incrementaría la posibilidad de tormentas eléctricas en distintos sectores del área, con probabilidades de precipitaciones que rondarán el 50%. Luego, las condiciones tenderían a mejorar durante la noche.

Cómo comenzará noviembre en Tucumán

El domingo 1 de noviembre llegará con temperaturas nuevamente elevadas. La máxima podría alcanzar los 31 °C, en una jornada que comenzará con cielo mayormente despejado y condiciones más estables durante la mañana.

Sin embargo, la situación podría cambiar hacia la tarde, cuando volvería a aumentar la posibilidad de tormentas aisladas. El pronóstico también anticipa precipitaciones durante las primeras horas de la noche, aunque las condiciones tenderían a mejorar posteriormente.

Para el lunes 2, en tanto, se espera un escenario más inestable, con lluvias y chaparrones durante buena parte del día y una temperatura máxima que rondaría los 25 °C.

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