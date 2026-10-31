El análisis de Jorge Asís: el Enigma Zamora

Hombre del Poder

El Enigma no abandona el estilo cauteloso del “hombre de poder” que “debe jugar”. Aunque el juego se reduzca al circuito del amague de los excesivamente informados que saben que el Enigma sabe más de lo necesario de economía y de gestión, y que dispone de tres senadores para aportar al favor del poder o contra, en efecto, del poder.

Puede asegurarse que el Enigma Zamora se lanza hacia la aventura de la presidencia si cuenta con el apoyo de la Cautiva, a la que supo fortalecer durante el reinado.

Por supuesto se lanza si lo apoya también Sergio, el Profesional, un Alfred Hitchcock por el manejo superlativo de su conducción basada en el mantenimiento del suspenso.

El Profesional arrastra la certeza menemista de la espera, para impactar en el último momento.