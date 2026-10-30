OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: bocanadas de recuerdos
Por Redacción LA GACETA Hace 5 Hs

La carta del amigo Rodolfo Ruarte (09/10) sobre el viejo Mercado Sur trae a mi memoria una manada de lindos recuerdos, difícil de olvidar: el cine Edison (después, Metrópolis); la sanguchería del pasaje frente a la Plaza Yrigoyen y el Club Independiente nos llevaban a trajinar la zona de los Tribunales; mi padre, para ocuparnos el tiempo, nos mandaba como ayudantes y para aprender algún oficio con amigos de él. A mí me tocó ir con Don Antonio Asís, dueño de la famosa relojería El Rubí, ubicada en calle 9 de Julio, entre La Madrid y Lavalle, por la vereda del Mercado Sur, donde en ésa época comprábamos verduras frescas y económicas, obtenidas, según decían, de huertas que cultivaban en El Cadillal reclusos de Villa Urquiza, y era administrado por un oficial guardiacárcel de apellido Contreras. Después de deambular por distintos domicilios, desde hace muchos años el mercado fue reacondicionado, tomó  posición y pasó a ser el actual  Palacio Municipal. Historia paralela y similar ocurrió con el Banco Municipal de empeño, ubicado en San Martín y Monteagudo, que en el Gobierno militar realizó en su inauguración las 1° Jornadas Electroenergéticas; despues pasó a ser la sede del actual Concejo Deliberante. Estas pequeñas anécdotas, datos, vivencias o comentarios  son importantes pedacitos de nuestra historia. Es necesario divulgarlas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Francisco Amable Díaz  

Franciscoamablediaz@gmail.com

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