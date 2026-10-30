OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: desocupación
Por Redacción LA GACETA Hace 5 Hs

Países como Japón y China importan materias primas y exportan mano de obra. Ergo, tienen a su población trabajando. Argentina, tradicionalmente, exporta materias primas e importa productos terminados, es decir mano de obra. Ergo, tenemos una población con elevada desocupación formal y mucho “arréglate como puedas”. Para empeorar la situación se está abriendo la importación de productos que también se fabrican en nuestro país sin tener en cuenta la diferencia de costos por la alta incidencia de impuestos y el mayor costo de la mano de obra consecuencia de la legislación laboral populista que viene creciendo desde 1946. Es una perogrullada, pero importamos más mano de obra y nuestras industrias, como la automotriz, cierra. En este momento tenemos una oportunidad de revertir, en parte, esa situación estableciendo que los que quieren llevarse nuestro litio lo hagan convertido en productos industriales como las baterías para automóviles eléctricos que se están desarrollando en progresión geométrica. Espero que el gobierno se despierte y deje de creer que la única solución para nuestro país es bajar la inflación y el déficit fiscal.

José Brunetta                                 

 josebrunetta@yahoo.com.ar

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