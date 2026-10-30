Cartas de lectores: una economía en transformación

La inflación fue una de las causas de nuestra constante decadencia y del aumento sostenido de la pobreza en las últimas décadas. La “falta de plata” se disimulaba emitiendo billetes sin respaldo que perdían valor a medida que circulaban. Cuando la cantidad de dinero crece más que la oferta de bienes y servicios, los precios tienden a subir. Hay cierta inevitabilidad en que, al retirar el excedente monetario inflacionario, también disminuya la actividad económica que este estimulaba. Si una familia limitara sus gastos conforme a sus ingresos, tendría que reducir su consumo. En la economía de un país, una contracción de la actividad económica se denomina “recesión”. Asimismo, un plan antiinflacionario busca ordenar la economía. Una investigación publicada en 2023 por los economistas argentinos Gabriel Palazzo, Martín Rapetti y Joaquín Waldman, titulada Planes de estabilización: Evidencia de América Latina, analizó 46 programas aplicados entre 1970 y 2020 en 13 países de la región. Entre sus principales hallazgos se destacan los siguientes. Durante los programas, el dólar suele aumentar menos, por lo que se abarata en términos reales. Este atraso cambiario contribuye a moderar la inflación y funciona como ancla antiinflacionaria. De los 46 planes estudiados, solo 12 lograron una estabilización duradera. Los más sostenibles comenzaron con condiciones fiscales y externas más firmes. En síntesis, hoy tenemos en nuestro país una macroeconomía en expansión y una microeconomía con problemas. Solo resta preguntarnos si los sectores de la sociedad afectados advierten la significativa transformación económica en curso y si están dispuestos a esperar el hipotético derrame.