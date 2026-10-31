Los parques acuáticos también ponen a Brasil en la elite mundial del turismo

Resumen para apurados
- Brasil consolida su liderazgo turístico mundial gracias a complejos como Beach Park en Ceará, elegido entre los mejores parques acuáticos del planeta por su oferta de ocio.
- El complejo destaca por su tobogán Insano de 41 metros y superó a gigantes como Typhoon Lagoon de Disney, complementando atracciones extremas con paseos nocturnos y ambientales.
- Este posicionamiento derriba el mito del turismo exclusivo de playa, impulsando a Brasil como un polo global de entretenimiento integral y sustentable en la región.
Existe el mito de que en Brasil no se usan parques acuáticos por haber tanta playa, pero es todo lo contrario: el país es una potencia mundial en parques acuáticos. Si bien el turismo por entretenimiento acuático no es el que más se destaca en tierras brasileña, es una especie de éxito colateral una vez que el viajero llega al país sudamericano y descubre una faceta poco conocida del destino que eligió.
Los brasileños tienen el parque acuático que suele pelear el puesto máximo en los rankings de los sitios especializados. El Beach Park, en Aquiraz, Ceará es de los más premiados del mundo. Elegido repetidamente como el uno de los mejores tres parques acuáticos del mundo por las reseñas de los usuarios en TripAdvisor, compitiendo cara a cara con Siam Park en Tenerife, España. El complejo ubicado en Porto das Dunas fue nombrado de forma consecutiva como el Mejor Parque Acuático de las Américas / Latinoamérica.
Su mayor atractivo está en “Insano” un tobogán de 41 metros de altura. Miles de visitantes llegan para experimentar lo que se compara con tirarse desde un edificio de 14 pisos alcanzando una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora. En el ranking global: Beach Park suele ubicarse en el Top 5 a Top 10 mundial de parques acuáticos más visitados, superando a complejos como Typhoon Lagoon (Disney Orlando).
Mucho más que adrenalina
Aunque los toboganes gigantes son su cara más famosa, Beach Park no es solo un parque acuático, sino un complejo de entretenimiento integral. La vida sigue por la noche en Vila Azul do Mar, el centro al aire libre diseñado como un pintoresco pueblo costero cearense. Hay restaurantes a la carta, bares, pizzerías, heladerías y cafeterías. Los paseos son matizados con música en vivo en la plaza, espectáculos humorísticos, teatro de títeres y circo para niños
En el complejo se abrió el nuevo Parque Arvorar, cuya temática está enfocada en la naturaleza y la concientización ambiental. El parque también funciona en “modo lento” que baja mucho la intensidad que proponen los toboganes. Ahí se anotan los senderos suspendidos que son caminatas a la altura de las copas de los árboles. Otro de los paseos que pueden ser alternados con el agua son los que se hacen en los aviarios inmersivos, espacios en los que se puede caminar entre cientos de aves rescatadas y autóctonas de la mata atlántica.
Costos y requisitos
Para reducir los gastos, la compra del ticket debe ser inteligente. Los precios de las entradas al parque acuático varían considerablemente según la anticipación de compra. Por la web (45 días antes) el precio es de R$ 210 a R$ 230 lo que reduce hasta un 35% el valor. En la taquilla del complejo cuesta R$ 320. Los niños menores que miden 1 metro entran gratis acompañados de un adulto.
No hay una "prueba física" o examen médico previo, pero el parque aplica un control por reglas internacionales de seguridad: restricciones por altura son las medidas principales. Atracciones extremas como “Insano”, “Arrepius”, “Kalafrio”, exigen una altura mínima de 1,40 metros y, en algunos casos, 1,30 metros. En la zona infantil están atractivos como “Acqua Circo” y “Arca de Noé” diseñada exclusivamente para niños de hasta 1,30 metros.
En algunos casos hay restricciones de peso en los toboganes, el límite es combinado por el flotador de la atracción, usualmente hasta 320 kilos o 400 kg por grupo para balancear la atracción.