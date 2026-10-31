Los parques acuáticos también ponen a Brasil en la elite mundial del turismo

En el complejo se abrió el nuevo Parque Arvorar, cuya temática está enfocada en la naturaleza y la concientización ambiental. El parque también funciona en “modo lento” que baja mucho la intensidad que proponen los toboganes. Ahí se anotan los senderos suspendidos que son caminatas a la altura de las copas de los árboles. Otro de los paseos que pueden ser alternados con el agua son los que se hacen en los aviarios inmersivos, espacios en los que se puede caminar entre cientos de aves rescatadas y autóctonas de la mata atlántica.