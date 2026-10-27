El Paseo del Norte sería abierto en noviembre

El histórico edificio del Mercado del Norte se encamina hacia una nueva etapa, ahora bajo el nombre de Paseo del Norte. Después de varias postergaciones durante el año, la apertura podría concretarse en noviembre, mientras continúan las obras de remodelación y los comerciantes ponen a punto sus locales. Por el momento, la empresa no confirmó la fecha exacta de inauguración.
“El mes pensado para la inauguración es noviembre. No queremos dar precisión de fechas porque es una obra de gran escala, tenemos lo que es la obra interna y lo que es la obra de cada inquilino. Más adelante comunicaremos con precisión qué día y fecha vamos a abrir las puertas para todos”, explicó Agostina Rivera Budeguer, arquitecta e integrante del área comercial de Paseo del Norte S.A.
Según detalló, cada inquilino trabaja en la puesta a punto de su local, con las adecuaciones interiores necesarias para comenzar a funcionar una vez que el complejo abra sus puertas.
La propuesta apunta a concentrar distintas actividades en un mismo espacio. En la planta alta funcionará un patio gastronómico con pizzerías, sandwicherías y heladerías, además de juegos infantiles para diferentes edades, un centro cultural y una gran tienda departamental. En la planta baja se ubicarán locales de indumentaria femenina y masculina, ópticas, comercios de productos para el hogar y cafeterías, entre otros rubros.
La oferta comercial estará compuesta por entre 80 y 100 locales, aunque la cifra dependerá de las dimensiones de cada espacio. Rivera Budeguer indicó que alrededor del 70% ya fue alquilado y aclaró que los precios varían según la superficie y la ubicación de cada local.
“A Paseo del Norte le interesa que cada empresario que quiere poner su local, pueda hacerlo. Hay flexibilidad y diálogo respecto a los valores de alquileres. Es cuestión de acercarse, conversar y llegar a ese punto”, expresó.
Una inversión privada
La arquitecta señaló que el proyecto busca preservar la estructura original del mercado, en la medida en que sus condiciones lo permiten, y combinarla con materiales de calidad y tecnología. También destacó que el edificio contará con acondicionamiento térmico y acústico para brindar comodidad durante todo el año, con una propuesta de funcionamiento de lunes a lunes.
En cuanto al empleo, actualmente trabajan más de 100 personas en las tareas generales y en el acondicionamiento de los locales. Además, algunos comerciantes ya comenzaron a recibir currículums y a realizar entrevistas para incorporar personal.
Fuentes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán consultadas por LA GACETA señalaron que la empresa todavía no comunicó formalmente la fecha exacta de inauguración. También aclararon que el municipio no tiene injerencia en los valores de alquiler, por tratarse de una cuestión entre privados.
A principios de mes, la intendenta Rossana Chahla había reconocido las dificultades que atraviesa el sector comercial por la caída del consumo. Sobre el Paseo del Norte, admitió que existe un atraso en la ocupación de los locales y advirtió: “La verdad es que el consumo ha bajado y está difícil hoy sostener un comercio”.