El Paseo del Norte sería abierto en noviembre

“El mes pensado para la inauguración es noviembre. No queremos dar precisión de fechas porque es una obra de gran escala, tenemos lo que es la obra interna y lo que es la obra de cada inquilino. Más adelante comunicaremos con precisión qué día y fecha vamos a abrir las puertas para todos”, explicó Agostina Rivera Budeguer, arquitecta e integrante del área comercial de Paseo del Norte S.A.