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Las quemas de vegetación en Tucumán pueden complicar a todo el país

Incendios en la provincia llegaron a dejar sin electricidad a todo el norte argentino. El antecedente de Yacyretá de 2019 que “apagó” a la Argentina completa.

DOMINÓ. El sistema interconectado de energía que funciona en Argentina permite sectorizar los problemas que surjan, pero en esa misma ventaja está su desventaja: si el problema es grave puede generarse un efecto cascada que complica a la provincia y al país.
DOMINÓ. El sistema interconectado de energía que funciona en Argentina permite sectorizar los problemas que surjan, pero en esa misma ventaja está su desventaja: si el problema es grave puede generarse un efecto cascada que complica a la provincia y al país.
Federico Türpe
Por Federico Türpe 26 Octubre 2026

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