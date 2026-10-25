Otro golpe para San Martín: además del Reducido, también se quedó afuera de la Copa Argentina 2027

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán quedó fuera del Reducido y de la Copa Argentina 2027 tras caer 2-1 ante Quilmes, sin chances matemáticas a falta de una fecha.
- Con 46 puntos, el equipo de Orfila no alcanzará los puestos clasificatorios de la Zona B tras una irregular campaña de 11 triunfos, 13 empates y 11 derrotas.
- El club tucumano repetirá la ausencia de 2017 y afrontará la próxima temporada sin competencia federal, enfocado únicamente en la lucha de la Primera Nacional.
La derrota 2-1 en Quilmes y el triunfo de Deportivo Maipú no solo dejaron a San Martín sin chances de pelear por el ascenso. También le cerraron la puerta de la Copa Argentina 2027. Con una fecha por jugar, el “Santo” ya no puede alcanzar los puestos que dan acceso al certamen y la próxima temporada no tendrá ese escenario.
El sistema que estableció la AFA otorga plazas directas a los siete primeros de cada zona de la Primera Nacional y al mejor octavo entre ambos grupos. Para definir ese último lugar se comparan, en ese orden, puntos, diferencia de gol y goles a favor.
San Martín suma 46 unidades y, aunque le gane a Colegiales en La Ciudadela, terminará con 49 como máximo. En la zona B ya hay ocho equipos por encima de esa cifra: Tristán Suárez, Temperley, Atlanta, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro, Midland, Colegiales y Deportivo Maipú. Los dos últimos llegaron a 51 este fin de semana. Así, en el mejor de los casos, el equipo de Alejandro Orfila terminará noveno: fuera del grupo de los siete y sin posibilidad de pelear por el mejor octavo.
Un antecedente que se repite
La historia no es nueva para el “Santo”. En la B Nacional 2016/17, una temporada con la que la actual guarda varios paralelismos, también se quedó sin Copa Argentina. En marzo de 2017 dependía de Santamarina para clasificarse, pero el triunfo 2-1 del equipo tandilense sobre Atlético Paraná lo dejó afuera.
Nueve años después, el desenlace es el mismo, aunque esta vez la sentencia llegó por su propia irregularidad: 11 triunfos, 13 empates y 11 derrotas en 35 partidos, con apenas siete victorias en La Ciudadela.
La última aventura
En la edición 2026, el “Santo” tuvo un recorrido breve, aunque con una alegría de por medio. El 7 de abril, por los 32avos de final, eliminó a Estudiantes de Río Cuarto, equipo de la Liga Profesional, en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba: igualaron 0-0 y se impuso 4-3 en los penales, con una atajada de Nahuel Manganelli.
Un mes después, el 8 de mayo, el camino se cortó en los 16avos ante Banfield, en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta. Con Andrés Yllana en el banco, San Martín se puso en ventaja con un gol de Benjamín Borasi al cierre del primer tiempo, pero Mauro Méndez empató a los 34 minutos del complemento. En la definición desde los 12 pasos, Facundo Sanguinetti le contuvo el remate a Nahuel Gallardo y el “Taladro” ganó 5-4.