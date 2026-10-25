Otro golpe para San Martín: además del Reducido, también se quedó afuera de la Copa Argentina 2027

San Martín suma 46 unidades y, aunque le gane a Colegiales en La Ciudadela, terminará con 49 como máximo. En la zona B ya hay ocho equipos por encima de esa cifra: Tristán Suárez, Temperley, Atlanta, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro, Midland, Colegiales y Deportivo Maipú. Los dos últimos llegaron a 51 este fin de semana. Así, en el mejor de los casos, el equipo de Alejandro Orfila terminará noveno: fuera del grupo de los siete y sin posibilidad de pelear por el mejor octavo.