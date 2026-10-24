Domingo de clásicos: Boca visita al “Rojo” y River recibe a Racing en la fecha 14 del Clausura

A partir de las 19.15, la atención se trasladará al estadio Monumental para el cruce entre River y Racing. El equipo conducido por Leonardo Ponzio, que viene de vencer con claridad a Belgrano en Córdoba, acumula 49 puntos en la tabla general y busca descontar la diferencia de cuatro unidades con Rosario Central, último clasificado directo a la Copa Libertadores 2027. Además, el conjunto de Núñez defenderá un invicto de más de nueve años jugando de local frente a los de Avellaneda, rival contra el que no pierde en su estadio desde 2017, cuando el actual entrenador todavía era el capitán del equipo.