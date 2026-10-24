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Domingo de clásicos: Boca visita al “Rojo” y River recibe a Racing en la fecha 14 del Clausura

El "Xeneize" de Arruabarrena busca blindar la cima Anual ante un "Rojo" que necesita sumar para meterse en zona de Sudamericana, mientras que el River de Ponzio quiere acercarse a la Libertadores frente a un Racing obligado a ganar para no quedar eliminado.

Domingo de clásicos: Boca visita al “Rojo” y River recibe a Racing en la fecha 14 del Clausura
Por Redacción Deportes 24 Octubre 2026

Resumen para apurados

  • Boca visita a Independiente y River recibe a Racing este domingo por la fecha 14 del Clausura para definir clasificaciones a cuartos de final y copas continentales.
  • Boca lidera la tabla anual y es finalista de la Sudamericana, mientras que River busca acercarse a la Libertadores y Racing necesita ganar para evitar quedar eliminado.
  • A dos fechas del cierre de la fase regular, la jornada resultará decisiva para definir los cruces de playoffs y el reparto de boletos a las copas internacionales de 2027.
Resumen generado con IA

A dos fechas del cierre de la fase regular, la fecha 14 del Torneo Clausura ofrecerá dos clásicos que tendrán impacto directo en la clasificación a los cuartos de final y en el reparto de plazas internacionales. La actividad comenzará a las 17 en Avellaneda con el partido entre Independiente y Boca. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega tras superar a Talleres en La Bombonera y sellar su pase a la final de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama.

El “Xeneize” está primero en la tabla Anual con 54 puntos (igualado con Argentinos pero con mejor diferencia de gol) y es escolta de Instituto en la zona A.

Para Boca, sumar en el estadio Libertadores de América resulta determinante para sostener la cima de la tabla acumulada y estirar la ventaja en un historial que domina por sólo cuatro triunfos de diferencia tras 229 encuentros. En tanto, el Independiente dirigido por Jadson Viera llega tras empatar el clásico de Avellaneda y precisa sumar de a tres: marcha octavo en su zona con 19 unidades y 12° en la general con 43. Además está enfocado en acortar la distancia que lo separa de los puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

A partir de las 19.15, la atención se trasladará al estadio Monumental para el cruce entre River y Racing. El equipo conducido por Leonardo Ponzio, que viene de vencer con claridad a Belgrano en Córdoba, acumula 49 puntos en la tabla general y busca descontar la diferencia de cuatro unidades con Rosario Central, último clasificado directo a la Copa Libertadores 2027. Además, el conjunto de Núñez defenderá un invicto de más de nueve años jugando de local frente a los de Avellaneda, rival contra el que no pierde en su estadio desde 2017, cuando el actual entrenador todavía era el capitán del equipo.

Para el Racing de Sebastián Romero, el clásico representa la última oportunidad matemática de acceder a los playoffs. Ubicado en el penúltimo escalón de la zona B, con 12 puntos, y ya sin posibilidades de ingresar a competencias internacionales en 2027, la “Academia” quedará automáticamente eliminada si no logra llevarse los tres puntos.

El resto de la jornada

Este domingo, además, tendrá acción en otras tres canchas.

Desde las 14.45, Aldosivi se jugará una de sus últimas fichas en la lucha por la permanencia cuando reciba a Belgrano. Una derrota del “Tiburón” decretará su descenso. Por su parte, los cordobeses necesitan sumar para el ingreso a la Copa Sudamericana.

En el último turno, desde las 21.30, se disputarán dos cotejos: Barracas intentará aprovecharse, para afianzarse en puestos de playoffs, del ya descendido Estudiantes de Río Cuarto; y Central Córdoba, ya sin objetivos en juego, será local frente a un Vélez que pugna en lo alto de la tabla Anual.

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