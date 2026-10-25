Por qué el huracán se llama Vance y no tiene nada que ver con el vicepresidente de Estados Unidos

Resumen para apurados
- El huracán Vance se acerca a la costa de México en el Pacífico; su denominación coincide casualmente con el político JD Vance por una lista oficial de la OMM.
- La OMM utiliza listas alfabéticas rotativas de nombres que se repiten cada seis años. Este mismo nombre ya identificó a ciclones registrados en 1990 y 2014 en la misma zona.
- El ciclón podría escalar a categoría 3 en los próximos días frente a México, mientras que el nombre Vance no volverá a estar disponible en el Pacífico hasta 2032.
Sin querer queriendo podría decirse algunos nombres y apellidos logran una trascendencia por relacionarse con fenómenos climáticos. El huracán Vance se formó en el océano Pacífico y se está acercando a la costa occidental de México. Vance era de categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora al sur-suroeste de Acapulco, y podría convertirse en un huracán mayor de categoría 3 en los próximos días.
Resulta que Vance es el nombre del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Las redes sociales se han llenado de bromas y montajes, aunque el ciclón no debe su nombre al político. Pero, si se ve en perspectiva, al dirigente republicano le sirve ya que recorre el país para apoyar a candidatos de su partido de cara a las elecciones del próximo mes. Dos Vance avanzan sobre las aguas del Pacífico, entonces. La coincidencia ha inspirado publicaciones que muestran el rostro del vicepresidente en el ojo del huracán.
Que la tormenta comparta nombre con el político es pura casualidad y no para hacer un paralelismo con su personalidad. Tampoco para poner un doble sentido de juzgamiento por el dicho “en el ojo de la tormenta”.
La razón de la coincidencia
Vance figuraba en la lista de nombres previstos para los ciclones del Pacífico nororiental, elaborada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el organismo de Naciones Unidas encargado de coordinar estos procedimientos. El huracán fue precedido por Trudy, que también alcanzó esa categoría frente a las costas mexicanas la semana pasada.
Los nombres de los fenómenos climáticos no responden a una única regla, sino a razones históricas, religiosas y de organización meteorológica internacional. Las tormentas tropicales y los huracanes sí tienen un esquema más rígido. Sucede que implementan listas rotativas predeterminadas de nombres en orden alfabético que se reutilizan cada 6 años.
Los nombres mixtos se usan desde 1979 establecidos por la OMM tras protestas por sesgo de género, incorporó nombres masculinos y femeninos intercalados con el fin de dejar la asociación de nombres de mujeres con estereotipos negativos vinculados con desastres naturales.
Funcionamiento
La primera tormenta del año recibe un nombre con A, la segunda con B, y así sucesivamente, alternando hombres y mujeres. Por ejemplo: Trudy y Vance formaron parte de la lista del Pacífico en una misma temporada. La OMM explica que este sistema permite comunicar las alertas con mayor rapidez y facilitar la preparación de la población, además de reducir la confusión cuando varios ciclones coinciden en una misma región.
Habrá que esperar hasta 2032 para que otro ciclón pueda recibir el nombre de Vance. El último huracán con esa denominación se registró en 2014, también frente a la costa pacífica de México. Alcanzó la categoría 2 en noviembre, pero se disipó antes de tocar tierra. Otro huracán Vance se había formado en la misma zona en 1990, sin llegar tampoco a impactar en territorio continental. Si se forman más tormentas en el Pacífico nororiental durante lo que queda de año, los siguientes nombres de la lista serán Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke. En el atlántico el orden después de Josephine, es Kyle, Leah y Marco.
Curiosidad
La coincidencia entre nombres de tormentas y personalidades conocidas ya había provocado reacciones similares. En agosto, la formación de la tormenta tropical Dolly en el Atlántico generó numerosas publicaciones en internet, apenas dos días después de la muerte de la cantante estadounidense Dolly Parton. En aquel caso, tampoco existía relación entre el nombre del fenómeno meteorológico y la artista.