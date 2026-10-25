Por qué el huracán se llama Vance y no tiene nada que ver con el vicepresidente de Estados Unidos

Habrá que esperar hasta 2032 para que otro ciclón pueda recibir el nombre de Vance. El último huracán con esa denominación se registró en 2014, también frente a la costa pacífica de México. Alcanzó la categoría 2 en noviembre, pero se disipó antes de tocar tierra. Otro huracán Vance se había formado en la misma zona en 1990, sin llegar tampoco a impactar en territorio continental. Si se forman más tormentas en el Pacífico nororiental durante lo que queda de año, los siguientes nombres de la lista serán Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke. En el atlántico el orden después de Josephine, es Kyle, Leah y Marco.