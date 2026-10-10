Milei, Bullrich y el barro de la rosca vs la sobria lección de Messi, quien nunca necesitó agraviar

Esos roces de cúpula no son los únicos que sacuden al oficialismo. En el Palacio de Hacienda se vivió una semana de ruidos intensos, donde la tensión no pasó por lo ideológico, sino por la ansiedad ante la velocidad de los resultados. La ausencia del ministro Luis "Toto" Caputo en la reunión de Gabinete donde Milei invitó al economista Alberto Ades expuso las grietas del equipo económico. En el entorno libertario crece el temor a que la recesión, la mora y el cierre de empresas generen mayor desencanto social y se lo hacen saber al ministro, por ahora como hipótesis de trabajo, pero eso lo conmociona. Habló demasiado (inflación, crecimiento, dólar, etc.) para hacerse notar internamente y como pifió bastante le llueven facturas. Desde la Casa Rosada, con Bullrich a la cabeza, le piden celeridad para amortiguar el impacto en la calle y, en eso, su margen de maniobra se estrecha.