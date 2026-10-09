Patricia Bullrich se reunió con Milei: "Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad"

Resumen para apurados
- Javier Milei y Patricia Bullrich se reunieron este viernes en la Quinta de Olivos para dialogar sobre tensiones internas y planteos políticos de cara a 2027.
- La reunión se dio tras trascendidos sobre las aspiraciones presidenciales de Bullrich, aunque desde el Gobierno ratificaron su respaldo a la reelección de Milei.
- El diálogo busca ordenar la interna de La Libertad Avanza y consolidar el liderazgo del Presidente frente a futuros armados electorales.
Javier Milei y Patricia Bullrich se reunieron este viernes en la Quinta de Olivos en medio de las tensiones internas en La Libertad Avanza (LLA). Tras el encuentro, la senadora nacional aseguró que hablaron “de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”.
En su cuenta de X (antes Twitter), la ex ministra de Seguridad de la Nación detalló que mantuvieron una “conversación profunda” con el jefe de Estado.
Por su parte, Milei replicó el gesto en su cuenta de Instagram, donde compartió la misma imagen y describió la reunión como “un desayuno de trabajo” para “hablar de todos los temas”. La publicación también incluyó la frase “viva la libertad carajo”.
ConversaciÃ³n profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad. TMAP ð¦ð· https://t.co/bzYEg3r2ZR— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2026
Qué dijo el Gobierno sobre las aspiraciones de Bullrich
La visita se produjo luego de que el vocero Adrián Ravier respondiera, durante su habitual conferencia de prensa de los martes, una consulta periodística sobre el crecimiento político de Bullrich y sus aspiraciones presidenciales para 2027, con el objetivo de “continuar el proyecto libertario”.
“Volvemos a la frase del Presidente de que los liberales no somos manada. Puede haber diferencias de enfoque en temas puntuales, pero en la reunión de Gabinete, donde participamos varios y también estuvo Bullrich, hay un apoyo total al Presidente en continuar él liderando su proyecto”, sostuvo el portavoz.
En esa línea, Ravier señaló que, si bien se trata de una iniciativa que involucra a todo el Gobierno, Milei es quien la conduce. “Es el líder de este proyecto con enormes resultados y entendemos que nadie mejor que él puede expresar las ideas de la libertad que nos representa”, agregó.
La reelección de Milei, en el centro de la discusión
El vocero también se refirió directamente a la posición de Bullrich respecto de una eventual candidatura del Presidente para un segundo mandato. Según afirmó, la senadora continúa respaldando la posibilidad de que Milei busque la reelección en 2027.
“Patricia Bullrich sigue apoyando la idea de que Milei sea reelecto. Lo planteó en reunión de Gabinete y ante la prensa también”, expresó Ravier.
Finalmente, el portavoz se refirió a las aspiraciones políticas que la senadora manifestó en otras oportunidades y consideró que son legítimas por su trayectoria. “En todo caso, si tiene aspiraciones políticas, que también las ha planteado en algún momento a futuro, está muy bien porque ha hecho una carrera política que todos admiramos, pero entiendo que sigue apoyando la idea de que Milei sea quien busque la reelección en 2027”, concluyó.