Política

Patricia Bullrich se reunió con Milei: "Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad"

El encuentro se produjo en medio de los cuestionamientos y las aspiraciones políticas de la ex ministra de Seguridad de cara a 2027.

Patricia Bullrich se reunió con Milei en la Quinta de Olivos.
Patricia Bullrich se reunió con Milei en la Quinta de Olivos.
Hace 54 Min

Resumen para apurados

  • Javier Milei y Patricia Bullrich se reunieron este viernes en la Quinta de Olivos para dialogar sobre tensiones internas y planteos políticos de cara a 2027.
  • La reunión se dio tras trascendidos sobre las aspiraciones presidenciales de Bullrich, aunque desde el Gobierno ratificaron su respaldo a la reelección de Milei.
  • El diálogo busca ordenar la interna de La Libertad Avanza y consolidar el liderazgo del Presidente frente a futuros armados electorales.
Resumen generado con IA

Javier Milei y Patricia Bullrich se reunieron este viernes en la Quinta de Olivos en medio de las tensiones internas en La Libertad Avanza (LLA). Tras el encuentro, la senadora nacional aseguró que hablaron “de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”.

En su cuenta de X (antes Twitter), la ex ministra de Seguridad de la Nación detalló que mantuvieron una “conversación profunda” con el jefe de Estado.

Por su parte, Milei replicó el gesto en su cuenta de Instagram, donde compartió la misma imagen y describió la reunión como “un desayuno de trabajo” para “hablar de todos los temas”. La publicación también incluyó la frase “viva la libertad carajo”.

Qué dijo el Gobierno sobre las aspiraciones de Bullrich

La visita se produjo luego de que el vocero Adrián Ravier respondiera, durante su habitual conferencia de prensa de los martes, una consulta periodística sobre el crecimiento político de Bullrich y sus aspiraciones presidenciales para 2027, con el objetivo de “continuar el proyecto libertario”.

“Volvemos a la frase del Presidente de que los liberales no somos manada. Puede haber diferencias de enfoque en temas puntuales, pero en la reunión de Gabinete, donde participamos varios y también estuvo Bullrich, hay un apoyo total al Presidente en continuar él liderando su proyecto”, sostuvo el portavoz.

En esa línea, Ravier señaló que, si bien se trata de una iniciativa que involucra a todo el Gobierno, Milei es quien la conduce. “Es el líder de este proyecto con enormes resultados y entendemos que nadie mejor que él puede expresar las ideas de la libertad que nos representa”, agregó.

La reelección de Milei, en el centro de la discusión

El vocero también se refirió directamente a la posición de Bullrich respecto de una eventual candidatura del Presidente para un segundo mandato. Según afirmó, la senadora continúa respaldando la posibilidad de que Milei busque la reelección en 2027.

“Patricia Bullrich sigue apoyando la idea de que Milei sea reelecto. Lo planteó en reunión de Gabinete y ante la prensa también”, expresó Ravier.

Finalmente, el portavoz se refirió a las aspiraciones políticas que la senadora manifestó en otras oportunidades y consideró que son legítimas por su trayectoria. “En todo caso, si tiene aspiraciones políticas, que también las ha planteado en algún momento a futuro, está muy bien porque ha hecho una carrera política que todos admiramos, pero entiendo que sigue apoyando la idea de que Milei sea quien busque la reelección en 2027”, concluyó.

Temas Buenos AiresPatricia BullrichGobierno nacionalJavier MileiLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Patricia Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno y anunció que rechazará el pliego de una fiscal enviado por Milei al Senado

Patricia Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno y anunció que rechazará el pliego de una fiscal enviado por Milei al Senado

Patricia Bullrich planteó eliminar los impuestos al trabajo y cambiar el sistema previsional

Patricia Bullrich planteó eliminar los impuestos al trabajo y cambiar el sistema previsional

Lo más popular
Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras
1

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán
2

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil
3

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación: crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque
4

"El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación": crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
5

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Ranking notas premium
La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
1

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados
2

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
3

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen
4

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?
5

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?

Más Noticias
Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados

Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Polémica por el oro del BCRA: el titular de la AGN respondió a las críticas del gobierno de Milei

Polémica por el oro del BCRA: el titular de la AGN respondió a las críticas del gobierno de Milei

Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras

Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Diego Santilli busca apoyos y votos para la reforma electoral: se reunió con Jaldo

Diego Santilli busca apoyos y votos para la reforma electoral: se reunió con Jaldo

Comentarios