Patricia Bullrich se reunió con Milei: "Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad"

Finalmente, el portavoz se refirió a las aspiraciones políticas que la senadora manifestó en otras oportunidades y consideró que son legítimas por su trayectoria. “En todo caso, si tiene aspiraciones políticas, que también las ha planteado en algún momento a futuro, está muy bien porque ha hecho una carrera política que todos admiramos, pero entiendo que sigue apoyando la idea de que Milei sea quien busque la reelección en 2027”, concluyó.