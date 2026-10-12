El análisis de Jorge Asís: Del Plan V de Vidal al Plan B de Bullrich

Pronto Patricia tampoco tuvo el menor reparo en acercarse a la cultura explícitamente recaudatoria de los peronistas capitalistas de los ’90 que solían militar la pasión del menemismo. Primero participó desde la pureza celestial de Gustavo Beliz, Zapatitos Blancos, pero continuó con ceremonias de menor pureza como jefa de campaña de Carlos Corach, Vladimiro, hasta tomar lícita distancia del populismo y aceptar la alternativa racional de Ricardo López Murphy, el Gato Bull Dog, y atravesar en poco tiempo la sistemática transferencia hacia el radicalismo de Fernando De la Rúa, el Traicionable, para asumir pronto la transparencia de la lamentablemente estancada señora Elisa Carrió, la Bien Pagá,Del Plan V de Vidal al Plan B de Bullrich o para acercarse lo más posible a la celebridad del Ángel y alcanzar la magnitud de interlocutora primordial del doctor Alberto Nisman que fue escandalosamente suicidado durante un verano feroz.