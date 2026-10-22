El detalle que San Martín no puede pasar por alto para ganar en Quilmes y seguir soñando

Con 39 puntos, Quilmes es 14° en la zona B y quedó a tres de la zona de descenso. En sus últimos cinco partidos ganó uno, empató uno y perdió tres. El dato más preocupante es otro: lleva tres fechas sin convertir, más de 270 minutos sin gritar un gol. Después del 2-0 a Güemes de Santiago del Estero, igualó 0-0 con Tristán Suárez, cayó 1-0 con Agropecuario en el Centenario y perdió por el mismo marcador en Rafaela, pese a que el local terminó con nueve hombres.