La FIA endurece los controles para evitar ventajas entre los equipos de Fórmula 1: qué pasará con Colapinto

Los movimientos internos de trabajadores también estarán sujetos a nuevas condiciones. Quien abandone el programa de Fórmula 1 para incorporarse a otra área deberá firmar un contrato que detalle sus funciones y perderá de inmediato el acceso a su correo corporativo y a las credenciales anteriores. A su vez, quienes dejen la estructura de F1 no podrán regresar a ella durante al menos un año. En sentido inverso, los empleados que lleguen desde programas externos a la categoría deberán cumplir tres meses de gardening leave, un período de separación durante el cual no podrán participar en actividades de la compañía.