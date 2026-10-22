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Alumnos del Colegio Santa Rita publicarán su primer libro en Banda del Río Salí

Memorias de lo inmóvil reúne textos escritos por estudiantes de 6.º año y será presentado hoy en el Teatro Alfredo Guzmán. Una editorial de Buenos Aires seleccionó la obra y estuvo a cargo de su impresión.

Alumnos del Colegio Santa Rita publicarán su primer libro en Banda del Río Salí
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Alumnos del Colegio Santa Rita presentan este jueves su libro 'Memorias de lo inmóvil' en el Teatro Guzmán de Banda del Río Salí para compartir su trabajo escolar.
  • Una editorial porteña seleccionó e imprimió la obra literaria producida en las aulas. El acto se realizará con entrada gratuita en el marco de la formación institucional.
  • La publicación marca un hito inédito para la escuela, sentando un precedente que busca revalorizar el talento joven y fomentar la memoria histórica en la comunidad local.
Resumen generado con IA

Los alumnos de 6.º año del Colegio Santa Rita presentarán este jueves Memorias de lo inmóvil, un libro de su autoría que marca un hito en la historia de la institución educativa de Banda del Río Salí. Se trata de la primera publicación literaria realizada por estudiantes de la escuela.

La obra fue seleccionada por una editorial de Buenos Aires, que se encargó de su impresión y permitió que los textos de los jóvenes trascendieran las aulas para llegar a la comunidad.

El proyecto propone una experiencia que va más allá de la escritura: busca poner en valor la creatividad de los estudiantes y su vínculo con la memoria y la historia. La publicación representa, además, una oportunidad para que los alumnos compartan sus producciones y den a conocer el trabajo realizado durante su formación escolar.

La presentación de Memorias de lo inmóvil se realizará este jueves, a las 14.30, en el Teatro Alfredo Guzmán, en Banda del Río Salí. La entrada será libre y gratuita, por lo que la convocatoria está abierta al público en general.

Desde la institución aclararon que, durante esa jornada, los alumnos de los demás cursos tendrán clases con normalidad.

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