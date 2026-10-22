Frías Silva: “Señalizamos los senderos, pero los carteles son robados o vandalizados”

La funcionaria tiene una particularidad: conoce muy bien el tema. Participó en carreras de aventura en distintos puntos del país, organizó competencias de estas características que se realizaron en Tucumán y otras provincias, y es montañista. “Esta gestión comenzó a analizar esta situación. Lanzamos un plan de señalización en los circuitos más transitados. Nunca antes se había tenido en cuenta esta situación y tuvimos que empezar desde cero. Es muchísimo lo que se tiene que hacer y estamos avanzando”, comentó en una entrevista con LA GACETA.