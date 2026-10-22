Frías Silva: “Señalizamos los senderos, pero los carteles son robados o vandalizados”

Resumen para apurados
- Inés Frías Silva, del Ente Tucumán Turismo, denunció que los carteles colocados para señalizar los senderos de montaña son robados o vandalizados constantemente.
- El plan oficial inició desde cero en los circuitos más concurridos, en medio de un debate sobre la seguridad tras incidentes y rescates de montañistas en la provincia.
- El organismo proyecta instalar un portal informativo en la Quebrada del Portugués y dictar capacitaciones para prevenir riesgos y concientizar a los excursionistas.
“Desde hace bastante tiempo venimos trabajando en la señalización de senderos, pero nos enfrentamos a un grave problema: los carteles son robados, destruidos o vandalizados”, aseguró Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, tras el debate que se generó sobre las condiciones de seguridad de los montañistas.
La funcionaria tiene una particularidad: conoce muy bien el tema. Participó en carreras de aventura en distintos puntos del país, organizó competencias de estas características que se realizaron en Tucumán y otras provincias, y es montañista. “Esta gestión comenzó a analizar esta situación. Lanzamos un plan de señalización en los circuitos más transitados. Nunca antes se había tenido en cuenta esta situación y tuvimos que empezar desde cero. Es muchísimo lo que se tiene que hacer y estamos avanzando”, comentó en una entrevista con LA GACETA.
Frías Silva también informó que Tucumán cuenta con centenares de lugares para realizar esta actividad, lo que dificulta aún más la tarea de señalización. “Para señalizar hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, las condiciones climáticas de los lugares. Por experiencia puedo decir que en el Ñuñorco, que reúne condiciones especiales, tendríamos que poner una señal cada cinco metros. Después, rezar para que no las vandalicen”, comentó.
La vicepresidenta del Ente señaló que están trabajando en conjunto con Parques Nacionales y organizaciones de montañistas para continuar con este plan. “El próximo paso es crear un portal en la Quebrada del Portugués, otro de los circuitos clásicos de nuestra provincia. Allí habrá todo tipo de información para que los deportistas puedan tomar todos los recaudos”, anticipó.
La educación, clave
Frías Silva también destacó que, además de la cartelería, es importante la educación. “El montañismo, además de entrenamiento físico, requiere adquirir conocimientos elementales para poder iniciar una excursión. Por eso también estamos trabajando en ello. Está planificado realizar cursos de capacitación para los más inexpertos o personas que están al frente de algunos grupos”, comunicó.
“Pero también depende de la conciencia de las personas. Por más experiencia que uno pueda tener, es indispensable llevar elementos mínimos de seguridad, alimentos, agua, abrigo y sistemas de comunicación. Los senderos no perdonan a nadie”, finalizó.