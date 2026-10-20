Política

EEUU ratificó su apoyo al Gobierno de Milei y proyectó inversiones por U$S20.000 millones

El embajador Peter Lamelas vinculó el respaldo financiero de Washington con la continuidad de un gobierno libertario.

EEUU ratificó su apoyo al Gobierno de Milei y proyectó inversiones por U$S20.000 millones
Por Redacción Política Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • El embajador de EE.UU., Peter Lamelas, anunció este martes apoyo financiero por hasta U$S20.000 millones para respaldar al gobierno de Javier Milei en Argentina.
  • Los fondos provendrán de agencias como EXIM y DFC, destinados a infraestructura energética como el proyecto Argentina LNG de YPF y el Corredor Andes-Atlántico.
  • Washington supeditó la continuidad del financiamiento al resultado electoral de 2027 y a que el país mantenga un rumbo político alineado con la derecha.
Resumen generado con IA

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, anunció este martes que su país aportará asistencia financiera de hasta U$S20.000 millones antes de fines de 2027.  Sin embargo, advirtió que la continuidad de ese respaldo estará vinculada al rumbo político de la Argentina y, en particular, al resultado de las próximas elecciones presidenciales.

Durante un foro organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Texas, el representante diplomático expuso la posición de la administración de Donald Trump ante empresarios y ejecutivos. Allí dejó en claro que Washington respalda la gestión del presidente Javier Milei y relacionó el horizonte temporal de la asistencia con los comicios de 2027.

Milei llegó a Madrid con la intención de reforzar sus vínculos con dirigentes de la derecha

Milei llegó a Madrid con la intención de reforzar sus vínculos con dirigentes de la derecha

“Pusimos el número ese de 2027 porque esa es la elección”, afirmó Lamelas ante el auditorio.

El embajador también explicitó la orientación ideológica que Estados Unidos espera de la administración argentina. “Estamos apoyando a este gobierno, el gobierno de Milei, y al pueblo argentino, si van en el rumbo que es correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda”, sostuvo.

El gobierno de Milei volvió a postergar los Fondos de Asistencia Laboral y ahora comenzarán en diciembre

El gobierno de Milei volvió a postergar los Fondos de Asistencia Laboral y ahora comenzarán en diciembre

“Este apoyo no queda solamente en las palabras. Nosotros vinimos poniendo la plata sobre la mesa”, agregó.

Qué organismos de Estados Unidos participarán del financiamiento

La movilización de recursos contempla la intervención del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Departamento de Estado.

Uno de los proyectos centrales es Argentina LNG, una iniciativa junto a YPF destinada a la exportación de gas natural licuado. En ese marco, el EXIM presentó una propuesta no vinculante de hasta U$S6.000 millones.

El paquete también se inscribe en el denominado Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral orientada a modernizar infraestructura clave para conectar los yacimientos energéticos con los puertos de exportación.

Temas Estados Unidos de AméricaRepública ArgentinaDonald TrumpJavier MileiPeter Lamelas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”
1

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF
2

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques
3

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo
4

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano
5

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
2

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
3

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”
4

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
5

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Más Noticias
Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Ricardo Cordero será el candidato a intendente de Bella Vista por La Libertad Avanza

Ricardo Cordero será el candidato a intendente de Bella Vista por La Libertad Avanza

La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado

La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado

Lisandro Catalán: “Jaldo representa lo más rancio del peronismo tucumano”

Lisandro Catalán: “Jaldo representa lo más rancio del peronismo tucumano”

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

El Niño pone en alerta a Tucumán: preparan asistencia para 8.000 familias ante posibles inundaciones

El Niño pone en alerta a Tucumán: preparan asistencia para 8.000 familias ante posibles inundaciones

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Malvinas: un informe de la TV chilena mostró placas argentinas descartadas junto al Cementerio de Darwin

Malvinas: un informe de la TV chilena mostró placas argentinas descartadas junto al Cementerio de Darwin

Comentarios