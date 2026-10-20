EEUU ratificó su apoyo al Gobierno de Milei y proyectó inversiones por U$S20.000 millones

Resumen para apurados
- El embajador de EE.UU., Peter Lamelas, anunció este martes apoyo financiero por hasta U$S20.000 millones para respaldar al gobierno de Javier Milei en Argentina.
- Los fondos provendrán de agencias como EXIM y DFC, destinados a infraestructura energética como el proyecto Argentina LNG de YPF y el Corredor Andes-Atlántico.
- Washington supeditó la continuidad del financiamiento al resultado electoral de 2027 y a que el país mantenga un rumbo político alineado con la derecha.
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, anunció este martes que su país aportará asistencia financiera de hasta U$S20.000 millones antes de fines de 2027. Sin embargo, advirtió que la continuidad de ese respaldo estará vinculada al rumbo político de la Argentina y, en particular, al resultado de las próximas elecciones presidenciales.
Durante un foro organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Texas, el representante diplomático expuso la posición de la administración de Donald Trump ante empresarios y ejecutivos. Allí dejó en claro que Washington respalda la gestión del presidente Javier Milei y relacionó el horizonte temporal de la asistencia con los comicios de 2027.
“Pusimos el número ese de 2027 porque esa es la elección”, afirmó Lamelas ante el auditorio.
El embajador también explicitó la orientación ideológica que Estados Unidos espera de la administración argentina. “Estamos apoyando a este gobierno, el gobierno de Milei, y al pueblo argentino, si van en el rumbo que es correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda”, sostuvo.
“Este apoyo no queda solamente en las palabras. Nosotros vinimos poniendo la plata sobre la mesa”, agregó.
Qué organismos de Estados Unidos participarán del financiamiento
La movilización de recursos contempla la intervención del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Departamento de Estado.
Uno de los proyectos centrales es Argentina LNG, una iniciativa junto a YPF destinada a la exportación de gas natural licuado. En ese marco, el EXIM presentó una propuesta no vinculante de hasta U$S6.000 millones.
El paquete también se inscribe en el denominado Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral orientada a modernizar infraestructura clave para conectar los yacimientos energéticos con los puertos de exportación.