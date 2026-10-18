El papa León XIV reapareció en el Ángelus tras su operación de cáncer pulmonar: "Retomaré gradualmente mis actividades"

La operación y los próximos pasos

Al pontífice le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el martes, en el primer gran episodio de salud de sus 17 meses de pontificado. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón. Antes de la operación, la Prefectura de la Casa Pontificia, encargada de coordinar sus actividades públicas, había anunciado la cancelación de todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre.