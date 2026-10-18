El papa León XIV reapareció en el Ángelus tras su operación de cáncer pulmonar: "Retomaré gradualmente mis actividades"
León XIV se asomó a la ventana del Palacio Apostólico y la multitud estalló en vítores. "Ahora que esta etapa delicada ha quedado atrás, retomaré gradualmente mis actividades", expresó.
Resumen para apurados
- El papa León XIV reapareció este domingo en el Ángelus del Vaticano tras haber sido operado de un cáncer de pulmón, y anunció que retomará gradualmente sus tareas.
- El martes le extirparon un adenocarcinoma en el pulmón derecho en el hospital Gemelli de Roma, lo que obligó a suspender temporalmente sus audiencias oficiales.
- Mientras el pontífice retoma su agenda de forma progresiva, estudios histológicos complementarios definirán si requerirá tratamientos médicos adicionales.
El papa León XIV reapareció este domingo en el rezo del Ángelus desde la ventana de sus aposentos del Palacio Apostólico vaticano. Allí se dirigió a la multitud concentrada en la plaza de San Pedro y agradeció los buenos deseos de los fieles para que se recupere de su operación de cáncer pulmonar.
Con una voz que sonaba fuerte, el sumo pontífice afirmó que volverá al trabajo "progresivamente". "Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días", dijo el líder de la Iglesia católica, de 71 años.
"Ahora que esta etapa delicada ha quedado atrás, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", expresó y agregó: "Realmente he sentido su apoyo. ¡Gracias!".
La multitud estalló en vítores cuando el pontífice se asomó a la ventana que da a la plaza. Hace una semana, en la misma ocasión de la tradicional bendición del Ángelus, había revelado que se le había localizado un nódulo en su pulmón y que sería extirpado quirúrgicamente.
Este domingo, el papa hizo una pausa por un momento y saludó con la mano a los presentes antes de retirarse a su apartamento en el Palacio Apostólico. "Gracias a todos y ¡buen domingo!", concluyó entre la ovación de los miles de fieles.
La operación y los próximos pasos
Al pontífice le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el martes, en el primer gran episodio de salud de sus 17 meses de pontificado. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón. Antes de la operación, la Prefectura de la Casa Pontificia, encargada de coordinar sus actividades públicas, había anunciado la cancelación de todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre.
El líder de la iglesia católica comentó a un reportero en inglés que estaba "mucho mejor" mientras se alejaba en auto del hospital Gemelli de Roma para regresar al Vaticano, después de una estancia hospitalaria más corta de lo que se había previsto inicialmente.
Se encuentran en curso las pruebas histológicas del tumor y de los ganglios linfáticos relacionados. Los resultados, junto con los detalles de la composición molecular y genética del tumor, ayudarán a los médicos a determinar si el papa necesita tratamiento adicional.