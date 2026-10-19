Un saludo del papa León XIV ilusiona a Sudamérica

Cuando apareció en la ventana del Palacio Apostólico para la tradicional oración del Ángelus, en la plaza resonaron vítores de “¡Viva il Papa!”. Christopher Butler, un párroco de la ciudad inglesa de Leeds, de 68 años, consideró que León XIV es un gran pastor para la Iglesia católica. “Me preocupa que necesite tomarse un tiempo para recuperarse por completo, pero es evidente que es un hombre muy resistente y deseoso de volver al trabajo, de dirigir la Iglesia y de ser un líder mundial”, apuntó el británico.