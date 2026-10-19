Un saludo del papa León XIV ilusiona a Sudamérica

CIUDAD DEL VATICANO.- Un sonriente papa León XIV saludó a miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro del Vaticano, en su primera aparición pública desde que se sometió a una cirugía en la que le extirparon parte del pulmón derecho.
El pontífice afirmó que retomará el trabajo “progresivamente”, aunque ya estuvo activo casi desde el momento en que salió de la operación: el viernes celebró misa para el personal (médicos y enfermeras) que lo atendió en el hospital Gemelli y mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la paz en Ucrania.
El papa, de 71 años, fue operado el martes, después de que le detectaron un nódulo en el pulmón derecho, que resultó ser canceroso. Fue dado de alta el sábado. “Me gustaría agradecer a la gente que ha estado rezando por mí”, dijo el líder de 1.400 millones de católicos, ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro. “Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré progresivamente mis actividades”, afirmó el Papa, que tenía buen aspecto y hablaba con normalidad.
Cuando apareció en la ventana del Palacio Apostólico para la tradicional oración del Ángelus, en la plaza resonaron vítores de “¡Viva il Papa!”. Christopher Butler, un párroco de la ciudad inglesa de Leeds, de 68 años, consideró que León XIV es un gran pastor para la Iglesia católica. “Me preocupa que necesite tomarse un tiempo para recuperarse por completo, pero es evidente que es un hombre muy resistente y deseoso de volver al trabajo, de dirigir la Iglesia y de ser un líder mundial”, apuntó el británico.
Soledad Espinosa, una ecuatoriana de 59 años, se declaró contenta al saber que los médicos dejarán que el santo padre visite América Latina el mes que viene.
“Todos esperamos su recuperación y que haya superado bien esta situación. Sabemos que está bien y eso nos alegra”, afirmó.
La argentina Norma Grasso, de 76 años, aseguró: “Lo estamos esperando”.
El viaje de León XIV a Argentina, Uruguay y Perú, programado como una gira del 6 al 17 de noviembre, quedó en duda cuando se conoció el diagnóstico y la urgencia de su cirugía.
Según el médico que lo operó, Stefano Margaritora, León XIV se encuentra en “unas condiciones absolutamente satisfactorias” y calculó que necesitará otros 10 días para recuperarse por completo.
El cirujano explicó el tumor se había descubierto por casualidad, durante una radiografía abdominal rutinaria en la que se detectó la pequeña mancha en la base del pulmón derecho.
Los resultados de las pruebas para determinar si el cáncer se ha extendido aún están pendientes.
Margaritora declaró al medio “Vatican News” que no hay motivos clínicos por los que no pueda realizar el viaje. La imagen del Papa en la ventana, sonriente y con aspecto fortalecido, llenó de esperanzas a los millones de fieles que lo esperan en América Latina.
Preparativos
En Argentina, los preparativos siguen. Los equipos de las tres sedes que visitará el Papa se reunieron para alinear criterios de cara a la llegada de León XIV
Los equipos de las distintas áreas de Buenos Aires, Córdoba, Luján y los equipos nacionales mantuvieron, el viernes, una intensa jornada de trabajo en la Universidad Austral, para unificar criterios, capacitar equipos y fortalecer el servicio que recibirá al pontífice.
Los médicos indicaron que la recuperación de León XIV avanza con normalidad, aunque están a la espera de otras pruebas para saber si el cáncer ha podido eventualmente extenderse, y qué tratamiento adoptar.