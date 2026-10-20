El Vaticano envía una delegación a Argentina y reaviva la posible visita de León XIV tras su operación

El Vaticano confirmó la llegada de una nueva delegación a la Argentina para avanzar con la organización de la visita del papa León XIV, en una gira por Sudamérica que también incluye a Uruguay y Perú. La misión supervisará los lugares previstos para las actividades del pontífice, pese a la operación por un cáncer de pulmón a la que fue sometido el pasado 13 de octubre.