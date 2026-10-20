El Vaticano envía una delegación a Argentina y reaviva la posible visita de León XIV tras su operación
Tras la operación a la que fue sometido el sumo pontifice el 13 de octubre, la Santa Sede confirmó que enviará una nueva delegación a la Argentina para seguir avanzando con la coordinación de su gira Latinoamericana.
Resumen para apurados
- El Vaticano enviará una delegación a la Argentina para coordinar la visita oficial del papa León XIV prevista para noviembre, tras haber sido operado de un cáncer de pulmón.
- El pontífice recibió el alta médica tras su cirugía del 13 de octubre y retoma su agenda paulatinamente mientras equipos técnicos avanzan en los preparativos en la región.
- La gira contempla paradas en Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 16 de noviembre, consolidando un viaje clave para la Iglesia latinoamericana pese a su salud.
El Vaticano confirmó la llegada de una nueva delegación a la Argentina para avanzar con la organización de la visita del papa León XIV, en una gira por Sudamérica que también incluye a Uruguay y Perú. La misión supervisará los lugares previstos para las actividades del pontífice, pese a la operación por un cáncer de pulmón a la que fue sometido el pasado 13 de octubre.
La información fue confirmada a Clarín desde el Vaticano. En paralelo, el canciller peruano, Carlos Espá, anunció que la misión encargada de coordinar la visita apostólica a su país regresará el próximo lunes para continuar con los preparativos.
Según el cronograma previsto, León XIV llegaría a Uruguay el 6 de noviembre y viajaría a la Argentina dos días después, donde permanecería hasta el 11. Luego, continuaría su recorrido por Perú hasta el 16, con actividades previstas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.
Tras recibir el alta médica el sábado y presidir el rezo del Ángelus el domingo, el Papa continúa su recuperación en el Vaticano. Está previsto que el próximo miércoles retome la audiencia general en la Plaza de San Pedro, mientras avanzan los preparativos de la gira sudamericana.