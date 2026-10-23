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El Papa no podrá viajar a Asís por recomendación médica, pero mantiene su gira por Sudamérica

Los médicos le pidieron evitar el traslado en helicóptero por el poco tiempo transcurrido desde la cirugía de pulmón.

EL PAPA LEÓN XIV
EL PAPA LEÓN XIV AFP
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV canceló su viaje a Asís del 27 de octubre por indicación médica, tras su reciente cirugía de pulmón que desaconseja volar en helicóptero.
  • El pontífice fue operado con éxito de un nódulo pulmonar el 13 de octubre en Roma. Aunque ya retomó tareas habituales, sus médicos recomendaron no volar en helicóptero aún.
  • Pese a esta baja, el Vaticano ratificó la exigente gira que el Papa realizará del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú, clave para su agenda internacional.
Resumen generado con IA

El papa León XIV no podrá viajar a Asís el próximo martes 27 de octubre. Sus médicos le recomendaron evitar el traslado en helicóptero por el poco tiempo transcurrido desde la cirugía de pulmón a la que fue sometido la semana pasada.

La Oficina de Prensa del Vaticano informó que "dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes no consideran oportuno el vuelo", a pesar de que una radiografía de tórax de control confirmó una evolución postoperatoria excelente.

El pontífice tenía previsto participar del encuentro "Paz desarmada y desarmante", que conmemora los 40 años de la Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por Juan Pablo II.

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Aunque no estará presente, la Santa Sede adelantó que enviará un mensaje especial a los organizadores y representantes religiosos, en el que reafirmará que "el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos".

León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de haber anunciado durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

Los exámenes posteriores confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma localizado, por lo que se le extirpó el lóbulo inferior de ese órgano. Los médicos aseguraron que la cirugía fue exitosa y que "no será necesario ningún tratamiento adicional", ya que la enfermedad no se había extendido.

El viaje a Argentina

El Papa recibió el alta médica y retomó rápidamente su agenda habitual: celebró el rezo del ángelus y la audiencia general en la Plaza de San Pedro, donde volvió a recorrer el lugar en papamóvil.

Pese a la cancelación del viaje a Asís, el Vaticano continúa con los preparativos para su primera gira latinoamericana, programada del 6 al 17 de noviembre.

El itinerario incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú, con un cronograma exigente: 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias y una parada en Cusco, ciudad ubicada a más de 3.000 metros de altura, donde también está previsto un viaje en helicóptero.

A pesar de la reciente cirugía, el pontífice mantiene su compromiso con la agenda internacional y se prepara para uno de los desafíos más intensos de su papado.

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