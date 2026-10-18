Escenario parejo antes del balotaje en Brasil

El representante del Partido Liberal mantiene su núcleo de fortaleza en el sur agrícola, el centro-oeste y el cinturón industrial del sudeste, con respaldos determinantes en el estado de San Pablo y una sólida penetración en los sectores evangélicos y de ingresos medios. Por su parte, la coalición progresista encabezada por Lula sostiene una hegemonía marcada en los nueve estados del nordeste y entre los estratos de menores ingresos, buscando a su vez recomponer apoyos en las periferias de Río de Janeiro y Minas Gerais.El principal eje táctico de esta segunda fase de campaña está orientado a seducir a los más de 33 millones de electores que optaron por no acudir a votar el pasado 4 de octubre.