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Escenario parejo antes del balotaje en Brasil

Bolsonaro y Lula salieron a la caza de los indecisos.

Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Por Redacción Mundo Hace 3 Hs

La carrera hacia la presidencia de Brasil ha ingresado en su tramo final de cara al balotaje fijado para el próximo 25 de octubre. Tras una primera vuelta electoral que confirmó una profunda polarización en las urnas, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silvay el senador Flávio Bolsonaro, abanderado del Partido Liberal, concentran sus esfuerzos en captar el voto indeciso y revertir los altos niveles de abstención registrados a comienzos de mes. 

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El escenario nacional se presenta sumamente parejo, con encuestadoras que ubican a ambos postulantes dentro de los márgenes de error técnico en las principales capitales y centros urbanos del país.   Los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral sobre la primera vuelta del 4 de octubre marcaron una leve ventaja para Bolsonaro, quien alcanzó poco más del 47% de los votos válidos frente al 45% obtenido por Lula, una diferencia de alrededor de dos millones y medio de sufragios que obligó a postergar la definición del Palacio del Planalto. 

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En ese contexto, los últimos sondeos de opinión pública elaborados por firmas como Datafolha, Quaest y AtlasIntel reflejan oscilaciones mínimas, proyectando una disputa voto a voto en la que ninguno de los dos contendientes logra despegarse con una ventaja estadística concluyente.   El mapa electoral reproduce las fracturas demográficas y geográficas tradicionales del territorio brasileño. 

A días del balotaje, Lula busca seducir al electorado evangélico que se inclina por Bolsonaro

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El representante del Partido Liberal mantiene su núcleo de fortaleza en el sur agrícola, el centro-oeste y el cinturón industrial del sudeste, con respaldos determinantes en el estado de San Pablo y una sólida penetración en los sectores evangélicos y de ingresos medios. Por su parte, la coalición progresista encabezada por Lula sostiene una hegemonía marcada en los nueve estados del nordeste y entre los estratos de menores ingresos, buscando a su vez recomponer apoyos en las periferias de Río de Janeiro y Minas Gerais.El principal eje táctico de esta segunda fase de campaña está orientado a seducir a los más de 33 millones de electores que optaron por no acudir a votar el pasado 4 de octubre. 

Con una abstención que superó el 21% del padrón habilitado, ambos comandos de campaña coinciden en que la movilización efectiva del electorado ausente será el factor determinante para inclinar la balanza. La estrategia del Partido de los Trabajadores se enfoca en reforzar la presencia territorial en municipios medianos y apelar a la contención social, mientras que el espacio bolsonarista intensifica su mensaje en redes sociales y concentra actos masivos con gobernadores aliados para asegurar la concurrencia a las urnas.

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