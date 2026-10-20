"Papu resistí": el mensaje de la familia de Raúl Moyano a ocho días de su desaparición en el cerro Ñuñorco

Moyano, docente rural jubilado que reside en Bariloche, llegó a Tucumán para visitar a su familia y comenzó a ascender el cerro el lunes 12 de octubre. Una foto que se tomó al hacer cumbre y que envió a amigos y conocidos entre las 17 y las 17.30 de ese día se convirtió en una pieza clave para los investigadores, ya que permitió cerrar la línea de tiempo de sus últimos movimientos.