Seguridad

"Papu resistí": el mensaje de la familia de Raúl Moyano a ocho días de su desaparición en el cerro Ñuñorco

Los allegados del jubilado de 59 años apelaron a las redes sociales para mantener viva la esperanza de encontrarlo con vida. "Todos te estamos buscando", escribieron.

EN LAS REDES. La foto que la familia de Raúl Moyano publicó en Facebook.
EN LAS REDES. La foto que la familia de Raúl Moyano publicó en Facebook.
Por Redacción Seguridad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La familia de Raúl Moyano pidió que resista tras nueve días desaparecido en el cerro Ñuñorco, Tucumán, donde se extravió al descender luego de hacer cumbre el 12 de octubre.
  • Moyano envió una foto en la cima antes de perderse. El temporal de lluvia, barro y niebla frena el uso de drones, concentrando el rastrillaje terrestre en la Quebrada de Los Sosa.
  • La experiencia del docente en montañismo y climas fríos sostiene la esperanza de hallarlo con vida, mientras los rescatistas redoblan esfuerzos pese al terreno hostil.
Resumen generado con IA

A nueve días de la desaparición de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco, en Tucumán, la familia del jubilado de 59 años apeló a las redes sociales para enviarle un mensaje de aliento y mantener viva la esperanza de encontrarlo con vida.

"Papu resistí. Sos fuerte, aguantá. Falta poco; todos te están buscando. El cariño de la gente es infinito. Inmensa la energía que se está movilizando. ¡Todos te esperamos esperando!", publicaron sus allegados en Facebook. "Vos podés, sos fuerte. ¡Elijo creer! Te estamos esperando", escribieron en otro mensaje.

Moyano, docente rural jubilado que reside en Bariloche, llegó a Tucumán para visitar a su familia y comenzó a ascender el cerro el lunes 12 de octubre. Una foto que se tomó al hacer cumbre y que envió a amigos y conocidos entre las 17 y las 17.30 de ese día se convirtió en una pieza clave para los investigadores, ya que permitió cerrar la línea de tiempo de sus últimos movimientos.

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

Las intensas lluvias, la neblina y el barro complican las tareas de rescate e impiden el uso de helicópteros y drones. Las imágenes difundidas en las últimas horas muestran a los rescatistas caminando con el barro hasta la rodilla y avanzando por el pasto en lugar de la huella para no hundirse en el lodo. A pesar de las dificultades, los equipos de búsqueda continúan rastreando la zona.

Los técnicos del ECIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal) analizaron las antenas de telefonía y lograron ubicar el celular de Moyano en una ladera del cerro que desemboca en la zona de El Indio, sobre la ruta 307. Ese lugar es la Quebrada de Los Sosa, un área de densa vegetación y acceso muy complejo, especialmente en las actuales condiciones climáticas.

La hipótesis de los especialistas

Los investigadores sostienen que Moyano no tenía tiempo suficiente para regresar a la base del cerro con luz natural. Su principal hipótesis es que fue sorprendido por la noche o por una densa neblina y un manto de nubes que lo desorientaron. 

A favor del jubilado juega su experiencia: es una persona que sabe de senderismo y montañismo, ya que vivió en el sur del país y se dedicaba a esta actividad. Además, su paso por zonas de bajas temperaturas podría darle mayor resistencia al frío, un factor clave para su supervivencia mientras los rescatistas y montañistas redoblan los esfuerzos para dar con su paradero.

Temas Raúl Alfredo Moyano Tafí del ValleEl MollarEnergíaJubilación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La búsqueda de Raúl Moyano: 13 respuestas sobre el operativo en el cerro Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Moyano: 13 respuestas sobre el operativo en el cerro Ñuñorco

El peligro oculto del Ñuñorco y las claves que pueden complicar el rescate de Raúl Moyano

El peligro oculto del Ñuñorco y las claves que pueden complicar el rescate de Raúl Moyano

Día de la Madre en Argentina: el curioso motivo por el que se celebra el tercer domingo de octubre

Día de la Madre en Argentina: el curioso motivo por el que se celebra el tercer domingo de octubre

Día de la Madre: frases cortas, emotivas y divertidas para saludar a mamá por WhatsApp

Día de la Madre: frases cortas, emotivas y divertidas para saludar a mamá por WhatsApp

Día de la Madre: horarios de misas y apertura de los cementerios este domingo 18 de octubre

Día de la Madre: horarios de misas y apertura de los cementerios este domingo 18 de octubre

Lo más popular
La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado
1

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques
2

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF
3

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
4

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Colapinto regresa a la pista en Austin: horarios y dónde ver en vivo el GP de la Fórmula 1 de Estados Unidos
5

Colapinto regresa a la pista en Austin: horarios y dónde ver en vivo el GP de la Fórmula 1 de Estados Unidos

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
2

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”
3

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
4

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

El Poder Ejecutivo elevó cuatro nuevos pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes judiciales
5

El Poder Ejecutivo elevó cuatro nuevos pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes judiciales

Más Noticias
Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Colapinto regresa a la pista en Austin: horarios y dónde ver en vivo el GP de la Fórmula 1 de Estados Unidos

Colapinto regresa a la pista en Austin: horarios y dónde ver en vivo el GP de la Fórmula 1 de Estados Unidos

El reconocimiento internacional que pone a los quesos de Tafí del Valle en el mapa

El reconocimiento internacional que pone a los quesos de Tafí del Valle en el mapa

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

Qué sostiene la Corte provincial sobre la perspectiva de género en denuncias de abuso o femicidios

Qué sostiene la Corte provincial sobre la perspectiva de género en denuncias de abuso o femicidios

Comentarios