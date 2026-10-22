Fondos de Asistencia Laboral: ya hay 121 fondos y dos fideicomisos inscriptos para captar aportes de empresas

Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL)se preparan para irrumpir en el mercado de capitales argentino con un volumen potencial de recursos que podría alcanzar los U$S 10.000 millones al cabo de sus primeros cinco años de funcionamiento. Según datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el esquema ya cuenta con 54 sociedades gerentes, 121 fondos comunes de inversión y dos fideicomisos financieros inscriptos para administrar los aportes de las empresas.