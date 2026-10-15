La Justicia decretó la quiebra de una histórica maderera de Misiones y 130 trabajadores quedaron sin empleo

La Justicia decretó la quiebra de Linor SRL, una histórica maderera de Misiones que llegó a emplear a unas 300 personas, y formalizó el cierre de una empresa que había paralizado sus operaciones en mayo de este año. La decisión afecta a cerca de 130 trabajadores despedidos, que todavía reclaman el pago de salarios adeudados e indemnizaciones.