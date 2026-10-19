Informalidad laboral: los nuevos datos del Indec ratifican la fuga hacia el cuentapropismo

Salas introduce, además, un reparo técnico: la CGI se apoya en las declaraciones de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), una muestra estadística que suele arrojar ciertas oscilaciones o distorsiones de un trimestre a otro. Sin embargo, más allá de los ruidos metodológicos de la medición, el rumbo general no deja margen a dobles lecturas. Los nuevos datos certifican que las modificaciones normativas no alcanzaron para revertir el declive del empleo registrado.