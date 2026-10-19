Liga Tucumana: Villa Mitre acecha la cima y Jorge Newbery se afianza como escolta
En una novena fecha del Torneo Clausura marcada por las suspensiones a causa de las lluvias, el "Gigante" venció a San Pablo y quedó a un paso del puntero Talleres. Atlético Concepción festejó en la Banda del Río Salí y también da pelea.
Resumen para apurados
- Villa Mitre y Jorge Newbery ganaron sus partidos de la fecha 9 del Clausura en Tucumán para quedar como escoltas y acechar la cima de sus zonas.
- La jornada estuvo marcada por suspensiones debido a fuertes lluvias, que obligaron a postergar varios partidos de Primera División y reprogramarlos para mitad de semana.
- Los encuentros postergados que se jugarán el miércoles definirán las posiciones de liderazgo y la clasificación a los playoffs en los diferentes grupos del torneo.
Las inclemencias climáticas obligaron a suspender varios compromisos de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Tucumana de Fútbol, pero los partidos que lograron disputarse dejaron movimientos de peso en las distintas tablas.
Por el interzonal D-A, Villa Mitre dio un golpe sobre la mesa y superó como visitante a San Pablo por 2 a 0. Ángel López, desde los doce pasos, y Tomás Vargas marcaron los goles para el conjunto taficeño dirigido por la dupla técnica de los hermanos Mauricio y Gustavo García. Con esta victoria, el "Gigante" trepó a las 15 unidades en el Grupo A y se colocó a solo un punto del líder e invicto Talleres (16). La contracara fue el elenco "paulistano", que quedó en el quinto lugar de la Zona D con 9 puntos —por ahora fuera de los puestos de clasificación a playoffs— y todavía adeuda su clásico postergado ante Almirante Brown.
En el interzonal C-B, Atlético Concepción hizo valer su localía y superó por 1 a 0 a Tucumán Central gracias a la solitaria conquista de Jonatan Amaya. De esta manera, el equipo conducido por Miguel "Tigre" Amaya se posicionó como escolta con 18 unidades, manteniéndose a tiro del puntero e invicto Garmendia FC. En esa misma Zona C, San Lorenzo de Delfín Gallo y Lastenia no se sacaron ventajas y repartieron unidades al empatar 1 a 1: Carlos Véliz marcó para el "Ciclón" del este, mientras que Luis Fernández anotó la igualdad definitiva para la "Gloria".
La actividad del Grupo E dejó el festejo a domicilio de San Ramón, que derrotó por 2 a 1 a La Providencia con un doblete de Iván Barrionuevo (Nahuel Brizuela convirtió el descuento local). En tanto, la zona se completará este miércoles desde las 21, cuando el invicto líder Concepción FC reciba en su estadio a Ñuñorco.
Por el Grupo F, Jorge Newbery consiguió un triunfo clave al vencer como visitante por 2 a 1 a San Lorenzo de Santa Ana. Carlos Vázquez y Benjamín Arroyo anotaron los goles del conjunto "aviador", mientras que Brahian Macías descontó para los locales. Con este resultado, Newbery alcanzó las 15 unidades y se ubicó como escolta del líder indiscutido e invicto, Deportivo Aguilares (22). El resto de los encuentros de esta zona debieron postergarse por el anegamiento de las canchas: Santa Ana frente a Social y Deportivo Graneros, Deportivo Aguilares contra Deportivo Llorens y Deportivo Marapa ante Sportivo Trinidad.
El mal tiempo también obligó a reprogramar íntegramente los cruces del Grupo A para el miércoles, jornada en la que se disputarán los partidos All Boys ante San José, Juventud Unida frente a Central Norte y el atractivo duelo entre Unión del Norte-Experimental recibiendo al puntero invicto Talleres.
Definición apasionante en la Primera B
La penúltima jornada de la segunda fase del certamen de ascenso dejó emociones fuertes y perfila los cruces de cuartos de final en busca de los dos pasajes a la categoría superior.
Por el Grupo A, en Los Ralos, Eudoro Avellaneda derrotó 3 a 1 a Deportivo Trancas y ratificó su liderazgo absoluto a una fecha del cierre, con ambos elencos ya clasificados a la siguiente instancia. Yamil Martínez, Franco Ruiz y Mariano Nobau sellaron los tantos del vencedor, mientras que Leonardo Rizo descontó para el conjunto norteño. En esa misma zona, Alianza Deportiva goleó 4 a 1 a domicilio a La Candelaria con festejos de Adonias Tusa, Eduardo Palacios, Thiago Ponce y Nicolás Ruesga (Alfredo Humacata anotó para el local). Además, 20 de Junio protagonizó una contundente exhibición al apabullar por 7 a 2 a Unión del Valle con un doblete de Brian Zelaya y los aportes de Elián Cuéllar, Facundo Vera, Esteban Sánchez, Benjamín Escobar y Jairo Romano.
En el Grupo B, El Rejunte FC se adjudicó los puntos frente a Pozo Largo —equipo que renunció a la competencia por dificultades económicas— y se consolidó en la punta con 22 unidades, sacándole dos de ventaja a La Florida. El "Tricolor", en tanto, no detuvo su marcha y goleó 4 a 1 a Sacachispas en un choque entre dos que ya tienen el boleto asegurado a playoffs. Dos tantos de Kevin Véliz y un doblete de Brian Bernachi sellaron la victoria del este, mientras que Agustín Sanna marcó el gol del honor para los taficeños.