Liga Tucumana: Villa Mitre acecha la cima y Jorge Newbery se afianza como escolta

Por el Grupo A, en Los Ralos, Eudoro Avellaneda derrotó 3 a 1 a Deportivo Trancas y ratificó su liderazgo absoluto a una fecha del cierre, con ambos elencos ya clasificados a la siguiente instancia. Yamil Martínez, Franco Ruiz y Mariano Nobau sellaron los tantos del vencedor, mientras que Leonardo Rizo descontó para el conjunto norteño. En esa misma zona, Alianza Deportiva goleó 4 a 1 a domicilio a La Candelaria con festejos de Adonias Tusa, Eduardo Palacios, Thiago Ponce y Nicolás Ruesga (Alfredo Humacata anotó para el local). Además, 20 de Junio protagonizó una contundente exhibición al apabullar por 7 a 2 a Unión del Valle con un doblete de Brian Zelaya y los aportes de Elián Cuéllar, Facundo Vera, Esteban Sánchez, Benjamín Escobar y Jairo Romano.