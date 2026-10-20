Cartas de lectores: Volta, el inventor de la pila eléctrica

Alessandro Volta fue un físico italiano nacido el 18 de febrero de 1745 en Como, Italia. Es conocido por desarrollar la primera batería eléctrica, también conocida como pila voltaica, que consiste en discos de cobre y zinc separados por cartón empapado en salmuera. Esta invención revolucionó la comprensión de la electricidad y abrió camino a nuevas áreas de investigación. Entre los aportes científicos, Volta tiene los siguientes: inventó la primera batería eléctrica que podía generar corriente continua (pila voltaica). Desarrolló un dispositivo que generaba electricidad estática (electróforo). Identificó y aisló el gas metano en el año 1776. Tuvo investigaciones en electrofisiología; estudió la relación entre electricidad y organismos vivos. Fue nombrado conde y senador del reino de Italia por Napoleón Bonaparte. Recibió la medalla de oro al mérito científico. Volta fue un pionero en la investigación de la electricidad y su trabajo sentó la base para los desarrollos tecnológicos posteriores. Su invención de la pila voltaica es un ejemplo de su genialidad y su dedicación a la ciencia. Su capacidad para combinar la teoría y la experimentación práctica le permitió hacer contribuciones significativas en diferentes áreas de la física y la química. Volta demostró que la curiosidad y la pasión por el conocimiento pueden llevar a descubrimientos que transforman nuestra comprensión del mundo. Su trabajo ha inspirado a generaciones de científicos y sigue siendo fundamental en la educación científica actual.