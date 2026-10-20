Cartas de lectores: defensa del Ferrocarril Belgrano

En estos momentos las provincias del Norte Grande al unísono hicieron oír sus voces de protesta en defensa de la circulación efectiva de los trenes de carga por los ramales C 14, y C 15 del Ferrocarril Belgrano Cargas. Para conocimiento de las autoridades, la citada línea ferroviaria tiene sólidos antecedentes para ser tenidos en cuenta. El presidente Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) presentó el proyecto para la construcción de una línea de ferrocarril, aprobada por el Congreso de la Nación mediante Ley N° 280 de 1868. Para romper con la dependencia del capital privado inglés, el presidente Sarmiento consiguió los fondos para la construcción del Ferrocarril Central Norte Argentino, primera sección (Córdoba - Tucumán) mediante el método inédito en la época de tomar deuda pública externa garantizada por el Estado y emitiendo títulos públicos. Hasta ese momento (1868 - 1871) todos los ferrocarriles en la Argentina se construían entregando concesiones británicas que exigían ganancias mínimas garantizadas. Sarmiento decidió que el Estado nacional debía adueñarse de las industrias. Sarmiento consideraba un logro puramente “soberano y argentino”. El Ferrocarril Central Norte Argentino comenzó uniendo las provincias de Córdoba y Tucumán, inaugurado el 31 de octubre de 1876 bajo la presidencia del Dr. Nicolás Avellaneda. Su objetivo principal era integrar las economías regionales del interior del país, que habían quedado postergadas frente a las riquezas de la región pampeana. Sarmiento consideraba al Ferrocarril Central Norte Argentino como el más federal y argentino de los ferrocarriles debido a dos razones fundamentales : su financiación estatal y su propósito de integración geográfica. Abarca a 14 provincias, cumplió con un servicio social como ningún otro, por sus vías transitaron los trenes de pasajeros “Cinta de Plata”, “El Norteño”, “Internacional”, y “Panamericano”. Contaba con sus propios talleres en Laguna Paiva, San Cristóbal, Güemes y Tafí Viejo. De proyección internacional, en la década de 1970 sus vías fueron incorporadas al Corredor Interoceánico de “Los Libertadores” de 3.375 kilómetros de longitud, uniendo Buenos Aires, La Paz (Bolivia) y Matarani (Perú). Deseo a través de estas líneas que se reanuden los servicios de trenes de pasajeros de corta, media y larga distancia.