El hipódromo tucumano se prepara para un cierre de mes a toda orquesta

Sin embargo, el gran objetivo estará puesto en el sábado 31, donde habrá tres competencias jerárquicas: un clásico sobre 1.800 metros, la tradicional “Polla de Potrillos” y un especial sobre 1.400 metros. A esos cotejos se sumarán otras seis carreras, en una programación que apunta a convertirse en uno de los acontecimientos destacados del cierre de la temporada. “Estamos entusiasmados con los próximos pasos que vamos a dar, en el sentido de priorizar la actividad turfística y potenciar la imagen del hipódromo, más allá del circuito tradicional clásico”, expresó Marcelo Moreno, gerente del circo hípico local.