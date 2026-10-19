El hipódromo tucumano se prepara para un cierre de mes a toda orquesta

Resumen para apurados
- El Hipódromo de Tucumán celebrará dos jornadas hípicas este domingo y el sábado 31 para consolidar su protagonismo en el circuito nacional con carreras de jerarquía.
- Tras el éxito de público en septiembre, la dirigencia acordó con propietarios un programa que incluye el especial “Día de la Madre” y la tradicional “Polla de Potrillos”.
- La televisación internacional vía BeTurf abrirá el turf tucumano al mundo y buscará posicionar al hipódromo local como una plaza competitiva de alcance global.
El turf tucumano se prepara para vivir un cierre de octubre a toda orquesta, con dos reuniones que buscarán ratificar el protagonismo del hipódromo local dentro del circuito hípico nacional. El domingo, con el especial “Día de la Madre” como prueba central, y el sábado 31, con una programación extraordinaria que incluirá tres cotejos jerárquicos y proyección nacional e internacional, la actividad ofrecerá un calendario de alto nivel.
La propuesta no se limitará a la cantidad de carreras. La intención de las autoridades es seguir elevando la calidad de las competencias, fortalecer la imagen de la institución y ampliar la difusión de sus principales pruebas. En ese camino, la reunión del último día del mes tendrá un atractivo adicional: uno de sus cotejos será televisado a todo el mundo a través de la aplicación BeTurf, perteneciente al Hipódromo de Palermo.
La programación del domingo contará con 11 pruebas y tendrá como principal atracción el especial “Día de la Madre”, previsto sobre 1.600 metros. La competencia reunió a 12 ejemplares de primer nivel y promete un enfrentamiento atractivo entre representantes tucumanos y santiagueños.
Contursi y Puro Poder Real serán dos de los principales exponentes locales. Ambos vienen de participar en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”. La delegación santiagueña, por su parte, estará representada por el experimentado Remanente y Puro de Cuba, que culminó tercero en el clásico de velocidad disputado el pasado 24 de septiembre.
Arashi, Balmar, French Lover, Furioso Amazon, Madero al Compás, Paladín Oriental, Seeking Money y Zinzan Brooke completarán la nómina de participantes. Con una docena de anotados, el especial se presenta como uno de los principales atractivos de la reunión dominical, que tendrá otras diez carreras distribuidas en diferentes distancias, desde los 500 hasta los 1.400 metros.
Sin embargo, el gran objetivo estará puesto en el sábado 31, donde habrá tres competencias jerárquicas: un clásico sobre 1.800 metros, la tradicional “Polla de Potrillos” y un especial sobre 1.400 metros. A esos cotejos se sumarán otras seis carreras, en una programación que apunta a convertirse en uno de los acontecimientos destacados del cierre de la temporada. “Estamos entusiasmados con los próximos pasos que vamos a dar, en el sentido de priorizar la actividad turfística y potenciar la imagen del hipódromo, más allá del circuito tradicional clásico”, expresó Marcelo Moreno, gerente del circo hípico local.
El funcionario mantuvo un encuentro con propietarios de caballos para coordinar las jornadas que restan hasta el final de la presente temporada. La planificación busca sostener una propuesta competitiva y generar nuevos atractivos para quienes forman parte de la actividad.
Por su parte, Darío Conticello, gerente de carreras, destacó la importancia de la reunión del último día de octubre. “Apuntamos a que la jornada del 31 sea extraordinaria. El objetivo es seguir organizando carreras de primer nivel. El clásico de 1.800, que tendrá repercusión nacional, convocará a ejemplares experimentados, muchos de los cuales participaron en la última edición del Gran Premio Batalla de Tucumán”, explicó.
La televisación internacional de uno de los cotejos a través de BeTurf representa, además, una oportunidad para ampliar el alcance de la actividad tucumana y mostrar sus competencias más allá de las fronteras provinciales. La posibilidad de llegar a nuevos públicos acompaña el propósito de consolidar al hipódromo como un escenario capaz de ofrecer carreras atractivas y de jerarquía.
El hipódromo se prepara para tener un gran cierre de mes. El domingo, además del especial de 1.600 metros, el mitin contará con otras 10 carreras. Los anotados son:
1.400 metros: Cima Himalaya, Furious Desain, Honor Argentino, Jolly Boy, Piu Rimout, Poder Global, Señor Sky, Sixties Kalath, Solidus, Soy Nicholas y Veloso.
1.400 metros: Apostólico Frank, En Mis Sueños, Gatao, Guajiru, Penky Sea y The Coach.
1.200 metros: Bar Rivas, Candy Gato, Clara Amiga, Distinto Rig, Duplexer, El Nahuel Huapi, Es Amoroso, Galerindo, Glorioso Ireneo, Mallow, Omate, Rey Vida Buena, Te Acompaño, The Remote y Un Día Soleado.
1.300 metros: Dubai Joy, Envidiado Time, Giacobbe, Gianfranco, Manisale, Palacio Real, Pneurus, Puerto Pireo y Welcome Sale.
1.200 metros: Amadeo, Avispón Negro, Centella Big Prize, Chato de Areco, Crazy Dance, Eco Aventura, Ella Dice, Emotizo, Equal Orgulloso, Glaniador, Hi Bunni, J Be Peanut, Light Black, Mundo Daniel, Roman Cali, Sublime Dream y Top Colt.
1.400 metros: Alpacor, Check Double, Cornell, El Security, Friki, Furioso Life, Hermano del Alma, Murtaajil, Pride Candy, Q Jote y Taty Boone.
1.100 metros: A la Mesa, Baby Malen, Beautyful Femme, Costa Vegana, Eva Amelia, Isla Bonita, La Adri y Rexquisita.
800 metros: Anhelo Cumplido, Brillante Stream, Hipnótica Orpen, Long Way Down, Majestic Day, Mar Argentino, Número Puesto, Okavango, Real Win, Toro Mata, Trisanto y What a Macho.
800 metros: Baska Talent, Exterminador Ride, Fumikomi, Island of Luck, Joy Capaz, Red Lager, Secret Security, Surge Fabulosa y Twin Vic.
500 metros: Acuciante, Albert Hall, Army Of Me, Aspera, Código Postal, Endorse, Espalda Sin Riesgo, Full Dream, Goloso Ken, Grimaldo, Guayaba, Gritalo Key, Life Jacket, Raywood y Verrel.