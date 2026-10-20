El mal uso de las luces vehiculares en las rutas

Otra cuestión a tener en cuenta es el empleo equivocado de la baliza. Muchos la encienden cuando llueve fuerte o cuando hay niebla. Pero es un error que puede generar accidentes graves. Hay que recurrir a la baliza únicamente cuando el vehículo está detenido. El problema es que a veces actuamos por imitación: el de adelante prende la baliza y los que vienen por atrás hacen lo mismo. Aunque ninguno haya detenido la marcha. En las rutas tucumanas no es raro cruzarse con vehículos que no tienen luces traseras (aunque sí cuenten con las delanteras). De noche, puede ser una trampa mortal para quien se topa con ellos desde atrás. También están los que en sus vehículos reemplazan los faros que vienen de fábrica (y que están homologados) por otros que suelen ser de colores y que no alumbran prácticamente nada, porque su finalidad es únicamente estética.