Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 20 de octubre de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Redacción LA GACETA Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿Un Pokémon GO de gatos? La app que convierte fotos reales en una colección para el celular Un científico tucumano se suma al plan nacional para proteger a una especie en peligro Cómo enseñar español a extranjeros: la UNT abrió un curso virtual sobre lectura y escritura “Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso Ranking notas premium Juventud, maldito tesoro Movimientos financieros con el oro y los salarios universitarios "El efectivo prácticamente desapareció": cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán Inundaciones: entre nuevos debates y viejas herramientas olvidadas In Memorian: Rolo Díaz, un innovador de la altura