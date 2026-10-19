Disturbios en Francia: el Gobierno de Macron pidió toques de queda para frenar los saqueos

El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó que solicitó a los prefectos -representantes del Estado en los territorios- que adopten la medida durante la noche. “Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales”, anunció el jefe de Gobierno tras una reunión de crisis, aunque no precisó cuáles serán las localidades alcanzadas por las restricciones.