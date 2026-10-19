Mundo

Disturbios en Francia: el Gobierno de Macron pidió toques de queda para frenar los saqueos

El primer ministro, Sébastien Lecornu, instó a las autoridades locales a aplicar restricciones nocturnas parciales y focalizadas tras los episodios de violencia registrados durante el fin de semana.

Las protestas y movilizaciones en Francia registraron heridos y detenidos.
Las protestas y movilizaciones en Francia registraron heridos y detenidos.
Por Redacción Mundo Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno francés pidió hoy toques de queda nocturnos en varias ciudades para frenar saqueos y violencia derivados de protestas por el costo de vida.
  • La medida surge tras graves disturbios de fin de semana con 2.400 detenidos y 1.000 policías heridos, sumados al reciente bloqueo del Museo del Louvre.
  • Con una respuesta oficial implacable, las restricciones buscan restaurar el orden, aunque el creciente malestar social amenaza con profundizar la crisis política.
Resumen generado con IA

El Gobierno francéspidió hoy la implementación de toques de queda parciales y localizados para contener los saqueos y proteger a los comercios, luego de los graves disturbios que se registraron en distintas ciudades del país durante las protestas contra el encarecimiento del costo de vida.

Francia despliega fuerzas antidisturbios este domingo, tras la jornada de protestas y disturbios

Francia despliega fuerzas antidisturbios este domingo, tras la jornada de protestas y disturbios

El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó que solicitó a los prefectos -representantes del Estado en los territorios- que adopten la medida durante la noche. “Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales”, anunció el jefe de Gobierno tras una reunión de crisis, aunque no precisó cuáles serán las localidades alcanzadas por las restricciones.

Disturbios en Francia: hubo incendios y enfrentamientos

Disturbios en Francia: hubo incendios y enfrentamientos

La decisión se produjo después de los enfrentamientos, incendios, saqueos y ataques contra comercios y edificios públicos registrados durante el sábado y el domingo. Según el balance difundido en el marco de los operativos, los episodios dejaron alrededor de 2.400 detenidos y 1.000 policías y gendarmes heridos.

Violentas protestas en Francia: incendiaron el histórico ayuntamiento de Limoges y su cúpula se desplomó

Violentas protestas en Francia: incendiaron el histórico ayuntamiento de Limoges y su cúpula se desplomó

El domingo, el presidente Emmanuel Macron se dirigió al país por televisión, condenó los hechos de violencia y prometió una respuesta “implacable” contra sus responsables.

Violentas manifestaciones en Francia: incendiaron una oficina de turismo y ya hay 272 detenidos

Violentas manifestaciones en Francia: incendiaron una oficina de turismo y ya hay 272 detenidos

Protesta estudiantil en el Museo del Louvre

En paralelo a la crisis de seguridad, este lunes se abrió un nuevo frente de conflicto en París. Manifestantes bloquearon el acceso al Museo del Louvre en respaldo al movimiento estudiantil y para denunciar lo que consideran “represión policial”.

La protesta impidió que el museo más visitado del mundo abriera sus puertas a las 9, como estaba previsto. Según informó la dirección de la institución, la medida fue organizada por estudiantes de la Escuela del Louvre y contó con el respaldo de dos sindicatos, que confirmaron el bloqueo.

En un folleto distribuido en el exterior del edificio, los manifestantes anunciaron la acción con una consigna provocadora: “Estamos orgullosos de anunciarles que bloqueamos el museo más grande del mundo”.

La movilización se sumó a las protestas contra el aumento del costo de vida, que durante el fin de semana derivaron en episodios de violencia en distintas ciudades francesas. Mientras el Gobierno busca restablecer el orden mediante restricciones nocturnas y operativos de seguridad, las manifestaciones mantienen abierto el conflicto social y político en el país.

Temas FranciaEmmanuel Macron
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Francia despliega fuerzas antidisturbios este domingo, tras la jornada de protestas y disturbios

Francia despliega fuerzas antidisturbios este domingo, tras la jornada de protestas y disturbios

Disturbios en Francia: hubo incendios y enfrentamientos

Disturbios en Francia: hubo incendios y enfrentamientos

Violentas protestas en Francia: incendiaron el histórico ayuntamiento de Limoges y su cúpula se desplomó

Violentas protestas en Francia: incendiaron el histórico ayuntamiento de Limoges y su cúpula se desplomó

Violentas manifestaciones en Francia: incendiaron una oficina de turismo y ya hay 272 detenidos

Violentas manifestaciones en Francia: incendiaron una oficina de turismo y ya hay 272 detenidos

Lo más popular
Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo
1

Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
2

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina
3

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

La mitad de la clase media de clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda
4

La mitad de la clase media de clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda

Una de cada cuatro bancas en disputa en Diputados se definirá en el Norte Grande
5

Una de cada cuatro bancas en disputa en Diputados se definirá en el Norte Grande

Ranking notas premium
Juventud, maldito tesoro
1

Juventud, maldito tesoro

Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios
2

Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente
3

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente

4

Movimientos financieros con el oro y los salarios universitarios

El efectivo prácticamente desapareció: cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán
5

"El efectivo prácticamente desapareció": cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán

Más Noticias
La mitad de la clase media de clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda

La mitad de la clase media de clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda

Colapinto vuelve a la acción en Austin: horarios y dónde ver el GP de Estados Unidos

Colapinto vuelve a la acción en Austin: horarios y dónde ver el GP de Estados Unidos

Quiero que me vote el 100% de los presos, incluso tu papá: la frase de Lula a Bolsonaro en el debate brasileño

"Quiero que me vote el 100% de los presos, incluso tu papá": la frase de Lula a Bolsonaro en el debate brasileño

Una de cada cuatro bancas en disputa en Diputados se definirá en el Norte Grande

Una de cada cuatro bancas en disputa en Diputados se definirá en el Norte Grande

Compra de tanques de aceite: tres acusados por seis estafas a dos empresas

Compra de tanques de aceite: tres acusados por seis estafas a dos empresas

Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

Comentarios