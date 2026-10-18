Francia despliega fuerzas antidisturbios este domingo, tras la jornada de protestas y disturbios

Resumen para apurados
- Francia desplegó este domingo fuerzas antidisturbios en París para contener nuevas tensiones, tras una jornada de protestas y saqueos que dejó 1.800 detenidos.
- Los disturbios del sábado afectaron a 1.500 comercios y provocaron incendios, mientras la oposición criticó la estrategia de seguridad oficial frente al descontento social.
- El presidente Emmanuel Macron brindará un mensaje al país en medio de una reunión de crisis, mientras el gobierno busca frenar la escalada de violencia y el desgaste político.
La tensión volvió este domingo por la tarde a los alrededores de la plaza de la República de París, donde fue desplegada nuevamente la unidad antidisturbios CRS 8, después de una jornada de protestas que derivó en saqueos y destrozos.
Según un balance inicial del sector comercial, los incidentes del sábado dejaron unos 1.500 comerciantes afectados, mientras que el Ministerio del Interior reportó alrededor de 1.800 personas detenidas durante esa jornada y la noche posterior.
En ese contexto, el gobierno francés prepara una reunión de crisis y el presidente, Emmanuel Macron, se dirigirá a la población a las 20, hora local.
Decenas de personas permanecían este domingo en la calle Léon Jouhaux, cerca de la plaza de la República, donde todavía se observaban restos de un incendio reciente. Algunos transeúntes grababan la escena y se fotografiaban frente a los destrozos registrados durante la víspera.
Una periodista de France 24 describió el ambiente como "un tanto extraño", con una concentración poco densa y personas que caminaban sin un objetivo claro.
Críticas al gobierno y crisis política
Las repercusiones de los disturbios también se trasladaron al ámbito político. Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis, cuestionó en la red social X la estrategia del Gobierno de esperar a que disminuya el descontento sin responder a las reivindicaciones.
El funcionario advirtió que esa actitud alimenta las tensiones y la desconfianza. Por eso, pidió reducir el conflicto mediante respuestas concretas, diálogo y una revisión de los métodos de mantenimiento del orden. También instó al presidente a pasar de las palabras a los hechos.
Por su parte, la dirigente ultraderechista Marine Le Pen afirmó que Francia atraviesa "una profunda crisis de confianza y de autoridad que amenaza la democracia" y responsabilizó al Gobierno por haber generado el clima en el que se produjeron los disturbios.
Aunque reconoció la legitimidad de parte del descontento social, sostuvo que millones de franceses están enfadados sin recurrir a destrozos. En ese sentido, condenó "la instrumentalización de esa ira por fuerzas políticas que alientan la violencia".
Albania: miles de personas reclaman la renuncia del primer ministro
En paralelo, miles de personas, en su mayoría estudiantes de secundaria y universitarios, salieron a las calles de Albania para protestar contra el Gobierno del Partido Socialista.
Los manifestantes reclaman la dimisión del primer ministro, Edi Rama, quien lleva más de 13 años en el poder, y expresan su rechazo a la corrupción estatal, el desempleo y la situación del sistema educativo.
Albania solicitó su adhesión a la Unión Europea en 2009, pero todavía no ha completado las negociaciones para ingresar al bloque.