Francia impondrá nuevos toques de queda en las zonas afectadas por los disturbios

El Gobierno de Francia impondrá nuevos toques de queda durante la noche de este martes en las zonas donde la situación de seguridad lo requiera, luego de los disturbios, enfrentamientos y saqueos registrados durante el fin de semana en distintas ciudades del país. Así lo anunció el primer ministro, Sébastien Lecornu, quien delegó en los prefectos, en coordinación con los alcaldes, la decisión sobre dónde aplicar las restricciones.