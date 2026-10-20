Francia impondrá nuevos toques de queda en las zonas afectadas por los disturbios

Resumen para apurados
- El primer ministro Sébastien Lecornu anunció nuevos toques de queda nocturnos este martes en Francia para contener los graves disturbios y saqueos del fin de semana.
- La violencia dejó 2.400 detenidos y 3.000 comercios afectados tras semanas de reclamos estudiantiles, desbordando a las fuerzas de seguridad durante el último fin de semana.
- La crisis eleva la tensión política a seis meses de las presidenciales; el Gobierno evalúa el estado de emergencia y dará subsidios a los comerciantes perjudicados.
El Gobierno de Francia impondrá nuevos toques de queda durante la noche de este martes en las zonas donde la situación de seguridad lo requiera, luego de los disturbios, enfrentamientos y saqueos registrados durante el fin de semana en distintas ciudades del país. Así lo anunció el primer ministro, Sébastien Lecornu, quien delegó en los prefectos, en coordinación con los alcaldes, la decisión sobre dónde aplicar las restricciones.
“Esta noche se decidirán nuevos toques de queda allí donde la situación lo requiera”, escribió Lecornu en la red social X. El jefe de Gobierno sostuvo que las medidas adoptadas el lunes “contribuyeron a la calma” y aseguró que su determinación de restablecer el orden público es absoluta.
Las nuevas restricciones se sumarán a las disposiciones implementadas en París, Lille y Niza, entre otras localidades, tras los episodios de violencia que pusieron en cuestión la capacidad de las fuerzas de seguridad para contener los saqueos y los enfrentamientos con manifestantes. “Mi determinación de restablecer el orden es absoluta”, afirmó Lecornu.
El primer ministro descartó, por el momento, establecer un toque de queda general en París, aunque no excluyó la posibilidad de recurrir al estado de emergencia. Según explicó, las autoridades consideran más apropiado aplicar restricciones parciales y focalizadas en los sectores donde se registren mayores riesgos.
En la capital francesa, la Policía prohibió las manifestaciones en determinadas zonas desde las 20, mientras que a partir de las 23 estableció restricciones nocturnas en los alrededores de la plaza de la República y del barrio de Les Halles.
En el norte del país, las autoridades dispusieron un toque de queda para menores de edad entre las 20 y las 6 durante dos noches en Lille, Douai, Wattignies y Denain, con el acuerdo de los respectivos alcaldes.
En Niza, el alcalde Éric Ciotti anunció la firma de una orden para restringir la circulación nocturna de menores en el centro de la ciudad. En Marsella, en tanto, las autoridades prohibieron las concentraciones y manifestaciones.
Cruces políticos por los disturbios
En medio de la crisis, Lecornu responsabilizó a sectores de la extrema izquierda por parte de los episodios de violencia y sostuvo que buscan generar inestabilidad antes de las próximas elecciones presidenciales, previstas dentro de seis meses.
“Existe, después de todo, un movimiento de extrema izquierda que quiere provocar -no podemos expresarlo con mayor claridad- una profunda agitación en el país antes de las elecciones presidenciales”, declaró el primer ministro.
Las acusaciones generaron una respuesta del dirigente de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, quien exigió pruebas y cuestionó al jefe de Gobierno a través de X. “De lo contrario, debería disculparse, guardar silencio y dejar de avivar las llamas de los disturbios”, escribió.
Los episodios de violencia se produjeron después de varias semanas de manifestaciones estudiantiles y protestas contra el Gobierno, en las que los participantes expresaron su descontento por el deterioro de los servicios públicos y las dificultades en su funcionamiento.
Según las cifras difundidas por el Ministerio del Interior, unas 2.400 personas fueron detenidas y cerca de 1.000 agentes resultaron heridos. Además, un manifestante murió el sábado a causa de un paro cardíaco.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que el sábado se desplegaron unos 60.000 policías y otros efectivos de seguridad. Sin embargo, reconoció que el operativo no fue suficiente para contener a los grupos violentos.
La oficina del presidente Emmanuel Macron informó que el mandatario rechazó la oferta de renuncia de Nuñez. En cambio, le pidió que pusiera fin a las barricadas y los saqueos y que explicara las fallas de inteligencia y previsión que, a su juicio, afectaron la respuesta de las autoridades.
La preocupación también alcanzó a los gobiernos locales. Los alcaldes de París, Marsella y Lyon expresaron su alarma en una columna conjunta publicada por el diario "Libération". Los tres funcionarios, identificados con el centroizquierda, señalaron que, aunque están habituados a gestionar manifestaciones y protestas, los acontecimientos del sábado tuvieron características excepcionales.
“Pero el sábado, por primera vez, tuvimos la sensación de que sectores enteros de nuestras ciudades habían quedado sin protección”, escribieron.
Casi 3.000 comercios afectados por los saqueos
El impacto económico de los disturbios también comenzó a dimensionarse. La Federación de Comercio y Distribución informó que cerca de 3.000 establecimientos resultaron afectados durante el fin de semana y reclamó medidas de asistencia para los comerciantes perjudicados.
“Detrás de cada tienda saqueada hay propietarios, empleados y familias que vieron cómo años de trabajo y esfuerzo quedaban destruidos en cuestión de horas”, advirtió la organización, que pidió alivios en las cargas de la seguridad social y en los impuestos para los negocios afectados.
Ante la magnitud de los daños, Lecornu anunció que el Gobierno pondrá en marcha desde este martes medidas de desempleo parcial para ayudar a las empresas que no puedan mantener su actividad habitual como consecuencia de los disturbios.